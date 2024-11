Illuminiamo il Natale” all'Open Baladin Cuneo: 130 alberelli da accendere in piazza Foro Boario

Ritorna anche quest’anno l’atteso evento benefico organizzato da Open Baladin Cuneo, con l’accensione dei 130 alberelli di Natale di Piazza Ex Foro Boario. Per questa edizione, il ricavato sarà devoluto ad Amico Sport A.S.D.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con ATL del Cuneese, Coldiretti Cuneo e Targato Cn in qualità di media partner, promette una grande serata di musica e solidarietà.

L'appuntamento è fissato per venerdì 6 dicembre, a partire dalle ore 19, in Piazza Foro Boario. Ad attendere grandi e piccini ci saranno: la tradizionale carrozza trainata da cavalli con Babbo Natale; omaggi di zucchero filato per i più piccoli e Beerbrulé per i grandi; il maestoso Babbo Natale alto 10 metri; l’attesa accensione simbolica dei 130 alberelli che illumineranno la piazza.

La serata sarà animata dalla coinvolgente musica occitana dei Lindal - Chiara Cesano (violino), Roberto Avena (fisarmonica) - e dall'esibizione di Cheerleading di Aster Cheer Cuneo.

Inoltre è attesa un “sorpresa” musicale organizzata da Anna Petracca della scuola “PALCOSCENICO Performing Arts Center”.

All'interno del locale sarà anche ufficialmente inaugurata l'esposizione di alcune delle più belle vignette del celebre Danilo Paparelli, che resterà visitabile per tutto il periodo festivo.

Solidarietà al centro: i pacchi solidali

Per contribuire alla raccolta fondi, sarà possibile acquistare uno dei 130 pacchi solidali preparati con prodotti alimentari e non, donati da Open Baladin e dai numerosi partner commerciali coinvolti nell’iniziativa.

L'intero ricavato dalla vendita dei pacchi, dal valore commerciale di 20 euro, sarà devoluto all'Associazione A.S.D. Amico Sport che promuovere attività ludico – ricreativo – sportive a favore di soggetti con disabilità intellettiva. Prenotare è semplice: basta rivolgersi direttamente al locale o chiamare il numero 0171 489199.

Chi acquisterà un pacco sarà il protagonista della serata, avendo l'onore di accendere uno degli alberelli. Per chi non riuscisse a prenotare in tempo, sarà comunque possibile fare una donazione libera durante l’evento.

Un’iniziativa condivisa

L’evento è reso possibile grazie al sostegno dei partner che accompagnano Open Baladin Cuneo: Birra Baladin, La Granda, Il Pastaio di Gragnano, Visgel, Tropical Frutta e Derby.

Elio Parola, titolare di Open Baladin Cuneo, racconta: "L’accensione dei 130 alberelli è un appuntamento a cui teniamo moltissimo. Ogni anno, grazie all’impegno di Baladin e dei nostri partner, possiamo realizzare un gesto concreto per il nostro territorio. I pacchi solidali sono un modo per unire solidarietà e sorpresa: chi li acquista trova prodotti di qualità dal valore superiore al prezzo di vendita, ma soprattutto contribuisce a una causa importante. Siamo felici di portare avanti questa iniziativa e di vedere la comunità unirsi per un obiettivo comune."

Cristina Bernardi, Presidente di Amico Sport ASD: “A nome dell'associazione che rappresento vorrei dire GRAZIE al Baladin per aver pensato a noi. Siamo onorati che quest'anno, in concomitanza del nostro trentesimo compleanno, ci venga destinato quanto raccolto per un bellissimo evento come l'accensione degli alberi di Natale!

E se GRAZIE deriva dal latino grazia= dono e benevolenza allora questo significato è ancora più valido in questa ricorrenza del Natale e del nostro compleanno!”

Non mancare! Il Natale inizia con un gesto di solidarietà e una serata indimenticabile.