Cuneo, il Comune premiato dall'assemblea nazionale ANCI

Nei giorni scorsi il Comune di Cuneo ha ottenuto due prestigiosi riconoscimenti durante l’assemblea nazionale di ANCI: “Urbes Bene Comune” e “Bosch eBike Systems”.

Il premio Urbes Bene Comune (categoria “città capoluogo di provincia e di media e grande dimensione da 50.000 a 200.000 abitanti”) è stato conferito perché (come si legge dalla motivazione) “Cuneo si trasforma e promuove la mobilità attiva per rendere la città sempre più sostenibile, vivibile e sicura. Muoversi a piedi o in bicicletta per andare a scuola, al lavoro e nel tempo libero diventa sempre più facile grazie a nuovi spazi pedonali e ad una rete ciclabile che si amplia a servizio soprattutto dei bambini e ragazzi che frequentano le scuole.”

L’obiettivo principale di tutti gli interventi di “Scuole al centro e mobilità dolce” è infatti la trasformazione degli spazi accanto alle scuole in luoghi all’interno dei quali le bambine e i bambini possano divertirsi, sentendosi al sicuro, mediante la creazione di piazze scolastiche, isole pedonali, nuovi percorsi ciclabili, ulteriore implementazione di zone 30 e interventi di moderazione del traffico.

Il premio, consegnato dall’Onorevole Roberto Pella, è stato ritirato dalla Sindaca di Cuneo Patrizia Manassero assieme all’Assessore Vater Fantino.

Il secondo riconoscimento, una menzione speciale, è stato conferito da “Bosch eBike Systems” per (come si legge dalla motivazione) “aver riconosciuto l’importanza di trasferire un know-how tecnico e innovativo, nell’ambito dello sviluppo di progetti di mobilità attiva e sostenibile, ai giovani urbanisti di domani, con un importante focus su sicurezza e accessibilità”.

Il riconoscimento arriva grazie al progetto “Scuole al Centro” che ha coinvolto le studentesse e gli studenti dell’Istituto Tecnico per Geometri “Bianchi – Virgini”, per promuovere un cambiamento degli stili di vita (cominciando dagli spostamenti casa-scuola e dalla riqualificazione degli spazi urbani). Un percorso educativo e formativo in cui i professionisti del Comune hanno affiancato le ragazze e i ragazzi su tre aree di lavoro specifiche:

La formazione sulla mobilità con lezioni frontali in aula; La peer education per trasferire le nozioni apprese; Un programma PCTO per sviluppare competenze trasversali

Federica Cudini, Country Marketing Manager Italy di Bosch eBike Systems ha ringraziato dicendo che “il Comune di Cuneo ha dimostrato di saper innovare e guardare al futuro, coinvolgendo attivamente anche le nuove generazioni”. Infine, è diventato un “modello di mobilità scolastica connessa, con il 77,3% delle scuole già raggiunto da piste ciclabili”.

“Siamo molto orgogliosi – dichiarano la Sindaca Patrizia Manassero e l’Assessore alla Mobilità Luca Pellegrino – per questi riconoscimenti, che vedono premiato il lavoro portato avanti in questi anni per la mobilità sostenibile. Anche a livello nazionale hanno riconosciuto la bontà dei nostri progetti sulle scuole e sulla mobilità dolce (raccolti sotto il cappello di “Scuole al centro e mobilità dolce”), che riguardano gli interventi di riqualificazione davanti ad alcuni istituti scolastici cuneesi e che hanno 3 punti di forza fondamentali: rendere più vivibili e meno caotici gli spazi davanti alle scuole; incentivare la socialità di grandi e piccini, perché un’area bella rende più piacevole fermarsi per chiacchierare o giocare; favorire un nuovo modo di spostarsi in città, perché i percorsi ciclabili permettono a genitori e ragazzi di muoversi in sicurezza, favorendo anche l’autonomia dei più giovani.”