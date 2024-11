Coldiretti Cuneo: nuova stagione di show cooking Campagna Amica all’Open Baladin Cuneo

Dopo il successo delle prime cinque edizioni, tornano gli show cooking firmati Coldiretti Campagna Amica all’Open Baladin Cuneo. La sesta edizione di golosi appuntamenti prenderà il via giovedì 28 novembre con i racconti e le ricette di una grande eccellenza della nostra terra, la carne bovina di razza Piemontese.

Il nuovo palinsesto Campagna Amica all’Open Baladin Cuneo – spiega Coldiretti Cuneo – prevede in tutto dieci serate, sempre di giovedì in orario 18-20, nel locale di piazza Foro Boario:dieci esperienze dal campo alla tavola per un viaggio fra storie e sapori della Granda.

Ogni appuntamento, fino all’aprile 2025, avrà al centro un baluardo di biodiversità contadina, che un’azienda agricola di Campagna Amica presenterà al pubblico. Ci saranno produzioni certificate biologiche, altre a denominazione d’origine, altre ancora custodite e tramandate da generazioni di agricoltori che si prendono cura del territorio contro abbandono e degrado: si va dalle produzioni più tipiche come la carne bovina di razza Piemontese, la tuma di pecora delle Langhe, il Castelmagno DOP e la Nocciola Piemonte IGP delle Langhe, e ancora la pera Madernassa, la mela Renetta, la verza, il miele di rododendro, fino a vere e proprie chicche come la batata rossa di Caraglio e la farina di farro “dicoccum nero”.

Grazie ai racconti dei produttori agricoli, i partecipanti viaggeranno attraverso montagne, vallate, colline e pianure della Granda alla scoperta di storie contadine, aneddoti curiosi e ricette da replicare a casa. Con le materie prime presentate, verranno realizzati in diretta piatti da assaporare in abbinamento ad assaggi di birre Baladin, nel segno della promozione della birra artigianale italiana. Novità di quest’anno è la collaborazione con gli insegnanti e studenti del corso ENAIP ad indirizzo ristorazione, che porterà non solo i consumatori ma anche i futuri cuochi a conoscere le materie prime agricole di eccellenza, locali e stagionali.

Gli eventi sono accessibili gratuitamente, previa prenotazione all’Open Baladin Cuneo (telefono: 0171 489199).

“Con il nuovo programma di show cooking confermiamo la salda amicizia che ci lega all’Open Baladin Cuneo, che ringraziamo per l’opportunità di visibilità offerta alle aziende agricole di Campagna Amica e alle loro produzioni. Il nostro obiettivo e impegno è restituire valore agli imprenditori agricoli e ai prodotti del territorio e diffondere tra i cittadini la consapevolezza dello straordinario valore del cibo 100% cuneese, per un consumo alimentare sano, locale e stagionale” dichiara Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo.

“Gli show cooking sono diventati una bella consuetudine e una bella consuetudine è il rapporto con Coldiretti, che ringraziamo per l’impegno profuso nella realizzazione di questi eventi. Per noi, azienda del territorio, è fondamentale valorizzare la nostra terra, il buon cibo cuneese ed essere ‘casa’ per tutti i produttori che ci raccontano con passione la loro storia” commenta Elio Parola, titolare di Open Baladin Cuneo.

Di seguito il calendario dei nuovi show cooking Campagna Amica all’Open Baladin Cuneo:

§ 28 novembre 2024, ore 18-20: carne di razza Piemontese

§ 5 dicembre 2024, ore 18-20: tuma di pura pecora delle Langhe

§ 9 gennaio 2025, ore 18-20: pera Madernassa

§ 23 gennaio 2025, ore 18-20: batata rossa di Caraglio

§ 6 febbraio 2025, ore 18-20: mela Renetta

§ 20 febbraio 2025, ore 18-20: verza

§ 6 marzo 2025, ore 18-20: farina di farro “dicoccum nero”

§ 20 marzo 2025, ore 18-20: miele di rododendro

§ 3 aprile 2025, ore 18-20: Castelmagno DOP

§ 17 aprile 2025, ore 18-20: Nocciola Piemonte IGP delle Langhe