La festa per i 75 anni dell'Avis di Alba: ecco tutti i soci premiati

Una giornata importante per festeggiare il traguardo dei 75 anni dell'Avis di Alba: è quella in programma per domenica 26 maggio. Il programma dei festeggiamenti prevede il ritrovo delle sezioni consorelle alle ore 8.15 in piazza del Duomo, alle ore 9 la Santa Messa nel Duomo, alle ore 10 la sfilata con l'accompagnamento della banda della Città di Alba. A seguire la premiazione dei donatori benemeriti presso la sala del Palazzo dei Congressi in piazza Medford. Nell'occasione verranno consegnati anche due "Oscar della Generosità".
Ecco tutti i volontari premiati.
Distintivo in rame (10 donazioni)
ALTEA ANDREA
ALTEA GIULIA
ASSOM MIRIAM
BAGNIS CRISTIANA
BARBAGIOVANNI PISEIA CLAUDIO
BARBERO FRANCESCO
BARRESI CARMELO DANIELE
BATTAGLIA GIANLUCA
BENOTTO VIRGINIA
BERTOLA GAIA
BISTAGNINO ANDREA
BOSCO MATILDE
BOTTERO MASSIMILIANO
BOVO DAVIDE
BRUNO LUCA
CAPPA SIMONE
CONTERNO JESSICA
CORINO ENRICO
DELPONTE FEDERICO
FENOCCHIO DANIELE
GIACHINO CAROLA
GUERINI EDOARDO
IUDICELLO FABIO
MAINARDI SIMONE
MATTIS EZIO
MOLINO GIULIA
MORINELLI GENNARO
MUO' LORENZO
PAVARINO STEFANO
PIOVANO GIANLUCA
PRANDO FRANCESCO
RAINERO CLAUDIO
SANUA SIMONE
SAORIN ELENA
SILVESTRI FULVIO
TALLONE DANIELA
TESTA ALICE
VIANA SARA
VIBERTI FABIO
VOGHERA PIERLUIGI
ZABALDANO MARTA
Distintivo in argento (15 donazioni)
ARAMINI MAURO
ARDITO DAVID
AUDDINO STEFANIA
BAFARO STEFANO
BENEDETTO SERGIO
BONELLI ELEONORA
CANNILLO ANTONIO
CAPRA GIOVANNA
CASAVECCHIA LUIGI
CISMARIU STEFANITA
CORBELLA SIMONE
CREMONINI DIEGO
D'AGATA PATRIZIO
DALLORTO ANDREA
DIOLI MADDALENA
FINOTELLO SARA
FORNASARI FEDERICO
GALLIZIO LEONARDO
GENTA ALESSANDRA
GIACOSA LORENZO
GJORGJIEV GJORCHE
LAROCCA FRANCESCA
LEFKOV IVAN
LORA STEFANIA
LUPERTO SIMONE
LUPO SERENA
MARCHISIO SHEILA
MARTINENGO PAOLA
MEJIA JOSE' MANUEL
MOLINO ANTONELLO
MORANO ALBERTO
NEGRO MARCO
PANIGARI ROBERTO
PELUSO MARIA GIOVANNA
RUGGERI ROBERTO
SANDRI MARIA ROSA
SZYMANSKA MAGDALENA MARIA
TIBALDI CHRISTIAN
VACCA LORENZA
VESCERA STEFANO
ZUCCARO FABRIZIO
Distintivo in argento dorato (25 donazioni)
ADRIANO ELENA
ARENA MARCO
ARMANDO MARCO
BAFARO DAVIDE
BALZANELLI MASSIMO
BOERI DOMENICO
CANONICA DANIELA
CERFEDA GIACOMO
CILLARIO MARIA GRAZIA
COLONNA MAURO
CORAGLIA LIVIO
CUTRONE GIOVANNI
FREDELLA LUCIANA
GIACONE MASSIMO
GIRAUDO SARA
GRILLO SALVATORE
IENCARELLI ALFREDO
MANGIAPANE ANSELMO
MANOV ILE
MAROCCO FABIANA
MONEV VLADO
MOSSIO DIEGO
MUCCHIO FRANCO
NEGRO LOREDANA
PALLADINO NADIA
PRINOTTI CRISTIAN
RIVETTI ANDREA
SPITALE DINO
TANESKI DRAGAN
TERZOLO PAOLO
TRUSSARDO DIEGO
Distintivo in oro (50 donazioni)
BALTUZZI AMANDA LIVIA
BORIO IRIS
BOSCHIAZZO LUCIANO
CAPRA MARIA PIA
CORRADINO FORTUNATA
FANARA ROCCO
FERRIO FERRUCCIO
GAVARINO ROBERTO
GIANOGLIO DAVIDE
GOMBA SERGIO
MURTAS LUISELLA
STELLA MATTEO
Distintivo in oro con rubino (75 donazioni)
BATTAGLIO RAFFAELLA
BRUNO ROBERTO
CAVALLOTTO GIUSEPPE
FAROPPA SILVANO
GRASSO FABRIZIO
MUO' CARLO
PANERO MAURO
PERNO BRUNA
PITTATORE FULVIO
PRANDO CESARE AUGUSTO
SAORIN DAVIDE
SAVIGLIANO CESARE
Distintivo in oro con smeraldo (100 donazioni)
GIACOSA CLAUDIO
MOLINO SANDRO
RISSO CARLO
Stella della Solidarietà (125 donazioni)
ALOI BRUNO (123)
CAULA ENRICO (127)
GERMANO LIVIO (124)