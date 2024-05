La festa per i 75 anni dell'Avis di Alba: ecco tutti i soci premiati

Una giornata importante per festeggiare il traguardo dei 75 anni dell'Avis di Alba: è quella in programma per domenica 26 maggio. Il programma dei festeggiamenti prevede il ritrovo delle sezioni consorelle alle ore 8.15 in piazza del Duomo, alle ore 9 la Santa Messa nel Duomo, alle ore 10 la sfilata con l'accompagnamento della banda della Città di Alba. A seguire la premiazione dei donatori benemeriti presso la sala del Palazzo dei Congressi in piazza Medford. Nell'occasione verranno consegnati anche due "Oscar della Generosità".

Ecco tutti i volontari premiati.

Distintivo in rame (10 donazioni)



ALTEA ANDREA

ALTEA GIULIA

ASSOM MIRIAM

BAGNIS CRISTIANA

BARBAGIOVANNI PISEIA CLAUDIO

BARBERO FRANCESCO

BARRESI CARMELO DANIELE

BATTAGLIA GIANLUCA

BENOTTO VIRGINIA

BERTOLA GAIA

BISTAGNINO ANDREA

BOSCO MATILDE

BOTTERO MASSIMILIANO

BOVO DAVIDE

BRUNO LUCA

CAPPA SIMONE

CONTERNO JESSICA

CORINO ENRICO

DELPONTE FEDERICO

FENOCCHIO DANIELE

GIACHINO CAROLA

GUERINI EDOARDO

IUDICELLO FABIO

MAINARDI SIMONE

MATTIS EZIO

MOLINO GIULIA

MORINELLI GENNARO

MUO' LORENZO

PAVARINO STEFANO

PIOVANO GIANLUCA

PRANDO FRANCESCO

RAINERO CLAUDIO

SANUA SIMONE

SAORIN ELENA

SILVESTRI FULVIO

TALLONE DANIELA

TESTA ALICE

VIANA SARA

VIBERTI FABIO

VOGHERA PIERLUIGI

ZABALDANO MARTA





Distintivo in argento (15 donazioni)

ARAMINI MAURO

ARDITO DAVID

AUDDINO STEFANIA

BAFARO STEFANO

BENEDETTO SERGIO

BONELLI ELEONORA

CANNILLO ANTONIO

CAPRA GIOVANNA

CASAVECCHIA LUIGI

CISMARIU STEFANITA

CORBELLA SIMONE

CREMONINI DIEGO

D'AGATA PATRIZIO

DALLORTO ANDREA

DIOLI MADDALENA

FINOTELLO SARA

FORNASARI FEDERICO

GALLIZIO LEONARDO

GENTA ALESSANDRA

GIACOSA LORENZO

GJORGJIEV GJORCHE

LAROCCA FRANCESCA

LEFKOV IVAN

LORA STEFANIA

LUPERTO SIMONE

LUPO SERENA

MARCHISIO SHEILA

MARTINENGO PAOLA

MEJIA JOSE' MANUEL

MOLINO ANTONELLO

MORANO ALBERTO

NEGRO MARCO

PANIGARI ROBERTO

PELUSO MARIA GIOVANNA

RUGGERI ROBERTO

SANDRI MARIA ROSA

SZYMANSKA MAGDALENA MARIA

TIBALDI CHRISTIAN

VACCA LORENZA

VESCERA STEFANO

ZUCCARO FABRIZIO

Distintivo in argento dorato (25 donazioni)

ADRIANO ELENA

ARENA MARCO

ARMANDO MARCO

BAFARO DAVIDE

BALZANELLI MASSIMO

BOERI DOMENICO

CANONICA DANIELA

CERFEDA GIACOMO

CILLARIO MARIA GRAZIA

COLONNA MAURO

CORAGLIA LIVIO

CUTRONE GIOVANNI

FREDELLA LUCIANA

GIACONE MASSIMO

GIRAUDO SARA

GRILLO SALVATORE

IENCARELLI ALFREDO

MANGIAPANE ANSELMO

MANOV ILE

MAROCCO FABIANA

MONEV VLADO

MOSSIO DIEGO

MUCCHIO FRANCO

NEGRO LOREDANA

PALLADINO NADIA

PRINOTTI CRISTIAN

RIVETTI ANDREA

SPITALE DINO

TANESKI DRAGAN

TERZOLO PAOLO

TRUSSARDO DIEGO





Distintivo in oro (50 donazioni)

BALTUZZI AMANDA LIVIA

BORIO IRIS

BOSCHIAZZO LUCIANO

CAPRA MARIA PIA

CORRADINO FORTUNATA

FANARA ROCCO

FERRIO FERRUCCIO

GAVARINO ROBERTO

GIANOGLIO DAVIDE

GOMBA SERGIO

MURTAS LUISELLA

STELLA MATTEO





Distintivo in oro con rubino (75 donazioni)



BATTAGLIO RAFFAELLA

BRUNO ROBERTO

CAVALLOTTO GIUSEPPE

FAROPPA SILVANO

GRASSO FABRIZIO

MUO' CARLO

PANERO MAURO

PERNO BRUNA

PITTATORE FULVIO

PRANDO CESARE AUGUSTO

SAORIN DAVIDE

SAVIGLIANO CESARE





Distintivo in oro con smeraldo (100 donazioni)

GIACOSA CLAUDIO

MOLINO SANDRO

RISSO CARLO





Stella della Solidarietà (125 donazioni)

ALOI BRUNO (123)

CAULA ENRICO (127)

GERMANO LIVIO (124)