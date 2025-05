ATL del Cuneese: bilancio di fine mandato

Tempo di rinnovamento per la governance dell’Azienda Turistica Locale del Cuneese, l’ente di promozione turistica e storytelling del territorio che nell’ambito della provincia cuneese copre la vasta porzione comprendente le valli alpine e l’area di pianura. Si concludono così i nove anni che hanno visto prendere parte al Consiglio d’Amministrazione il presidente uscente Mauro Bernardi e i vicepresidenti Rocco Pulitanò e Gabriella Giordano, insieme ai consiglieri Paolo Bruno ed Elisa Muriale, presenti invece solo nell’ultimo triennio.

Proprio il presidente Bernardi è chiamato, in questo momento di transizione, a guardare a questa - quasi – decade d’impegno nella promozione turistica del territorio per tracciarne un bilancio. Anni in cui le principali direttrici sono state legate ai temi dell’identità dell’Azienda, del brand del territorio e della promozione innovativa dell’attività outdoor: “Quando Gabriella, Rocco ed io siamo entrati in ATL nel 2016 la sede era relegata a un piccolo ufficio nei pressi dello Sferisterio di Cuneo. Da qui siamo partiti per rafforzare l’identità dell’ATL e il suo legame con l’area di competenza”.



[Il presidente Mauro Bernardi]

“Un lavoro che ha avuto come obiettivo quello di creare, relativamente all’azienda, un’aura di credibilità forte, di consapevolezza nelle capacità interne e nel rafforzamento di quel rapporto di fiducia saldo e proficuo con gli enti del territorio - ha aggiunto Bernardi -. Un territorio che abbiamo deciso di promuovere narrando l’importanza straordinaria delle sue caratteristiche naturali, raccontandone il patrimonio culturale e la gastronomia d’eccellenza, unitamente alle numerose iniziative e ai più rilevanti eventi di animazione territoriale”.

La Casa del Turismo e il nuovo sito: i pilastri operativi del restyling

Passaggi fondamentali in questo processo di “nuova narrazione” del territorio, la realizzazione della Casa del Turismo e del sito Visitcuneese.it.

La Casa del Turismo è stata inaugurata il 22 aprile 2017 in piazza Foro Boario – nella ristrutturata caserma Cantore – per ospitare non solo la sede dell’ATL e l’Ufficio Turistico IAT della città di Cuneo, ma anche la prima Bike Room piemontese del consorzio Conitours: “Proprio dall’ufficio turistico del capoluogo abbiamo iniziato a costruire la rete di realtà gestite direttamente dall’ATL, che oggi sono 13 e fungono da vere e proprie sentinelle turistiche del territorio”.

Il nuovo portale online Visitcuneese.it è stato invece lanciato nel 2022, in quattro lingue: italiano, inglese, francese e tedesco. Forte di una nuova veste grafica, ma anche di funzionalità avanzate a favore del turista, che può letteralmente modificare il set up del portale stesso selezionando le esperienze che più gli interessano.

Impossibile non citare, però, il periodo pandemico che l’ATL ha affrontato realizzando e aggiornando materiale informativo e promozionale in più lingue, organizzando diversi eventi di formazione online per gli operatori del settore, creando il logo di destinazione “Cuneese” contraddistinto dalla Sassifraga dell’Argentera - pianta autoctona resistente e resiliente, simbolo del territorio -. Da dicembre 2020 l’ATL ha poi un canale su Loquis, piattaforma open di podcasting geolocalizzata per Apple e Android e attiva anche su Spotify.

Outdoor, cultura ed enogastronomia: tutto questo è Cuneese

Al centro di questo processo, la grande attenzione all’attività outdoor, che la governance ATL ha elevato a vero e proprio prodotto di punta: “Abbiamo deciso di pensare ad outdoor, gastronomia e cultura come elementi complementari nell’offrire un’esperienza turistica all’utente – aggiunge Bernardi -, e abbiamo scelto di raccontarlo al meglio delle nostre possibilità valorizzando le peculiarità del territorio e i servizi d’eccellenza dei nostri operatori”.

“Indubbio che l’esplosione delle biciclette a pedalata assistita e la creazione della Bike Room abbiano avvicinato l’attività outdoor e l’abbiano resa più accessibile: fino a qualche anno fa solo i più sportivi potevano permettersi di vivere in questa modalità le nostre montagne, che sono indubbiamente più selvagge di altre” dice ancora il presidente ATL.

Negli ultimi anni abbiamo lavorato anche per rafforzare la rete del Museo Diffuso Cuneese. In questo senso sono state realizzate video guide dedicate ai siti museali di particolare importanza, con totem e cartoline informative distribuite presso i nostri uffici turistici IAT. Restando in ambito culturale, ci tengo a sottolineare come la promozione abbia fruttato negli ultimi tre anni oltre 14.000 ingressi a Memo 4345 di Borgo San Dalmazzo, oltre 18.500 ingressi alla Torre del Belvedere di Mondovì e più di 12.000 ingressi al castello degli Acaja di Fossano, siti gestiti direttamente dall’ATL del Cuneese.

“Tra le attività di comunicazione più significative dell’ATL ricordo, dal 2016 al 2024, gli oltre 200 appuntamenti pubblici e conferenze stampa, gli oltre 170 educational con giornalisti, blogger, influencer provenienti da Italia, Europa e America, le numerosissime partecipazioni fieristiche e a workshop in Italia e all’estero. Momento focale della nostra attività di promozione è stata la Borsa Internazionale del Turismo Outdoor organizzata nell’ambito dell’Associazione per il Turismo Outdoor, che ha portato nel 2023 nel Cuneese 47 buyer internazionali da 19 nazioni e 100 seller, per un totale di 819 appuntamenti operativi in presenza. Sforzi che hanno portato, in generale, un incremento significativo di follower reali sui canali social di Visitcuneese e di turisti sul nostro territorio”.

<figure class="image"> </figure>Fondamentale anche la partnership con gli sportivi del territorio, assunti al rango di veri e propri testimonial: Marta Bassino, giovane campionessa cuneese degli sport invernali, dal 2021 aiuta l’ATL a far conoscere e riconoscere il territorio. Oggi fanno parte del team Visitcuneese anche il campione paralimpico di handbike Diego Colombari e l’atleta di trail running Alice Minetti, con l’ambasciatore del cicloturismo Giovanni Panzera.

Una scommessa vinta. Per il futuro, puntare sull’ospitalità

Una scommessa, quella di rivoluzionare completamente lo storytelling del territorio, che è da intendersi vinta: “L’ATL è cresciuta e ha raccolto consensi e riconoscimenti – dice ancora Bernardi -. La spinta è stata ampiamente accolta dagli amministratori del territorio: guardiamo, per esempio, cos’è oggi via Roma a Cuneo e cos’era dieci anni fa. Insomma usciamo molto sereni da quest’esperienza come amministratori dell’ente del turismo”.

“Certo si può sempre migliorare, ma siamo soddisfatti del percorso tracciato, specialmente in relazione ai dati che esprimono l’indice di gradimento del nostro territorio, per il quale raggiungiamo il 90/100. Siamo riusciti a cogliere il periodo di transizione tecnologica e sociale e in questa direzione si dovrà continuare a lavorare. Auspico che la sostenibilità della programmazione e la qualità dell’offerta continuino ad essere obiettivi da perseguire, per garantire al nostro territorio di saper accogliere i turisti, con la consapevolezza di avere tra le mani grandi tesori che devono essere al contempo tutelati e promossi per una fruizione informata e corretta, a beneficio di tutti.”