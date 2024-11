Audi Zentrum Cuneo: l'eccellenza della Carrozzeria Ufficiale Audi

La Carrozzeria Audi Zentrum Cuneo, parte del Gruppo Audi Zentrum Alessandria, è il riferimento ideale per chi cerca una qualità di servizio superiore, competenza certificata e attenzione ai dettagli. Affidarsi all’Audi Service di Via Attilio Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo significa garantire alla propria Audi un trattamento di alto livello, grazie all'impiego esclusivo di Ricambi Originali e attrezzature di diagnosi all'avanguardia, con il supporto di tecnici altamente qualificati e formati direttamente dalla Casa dei Quattro Anelli.

Carrozzeria Audi Zentrum Cuneo: eccellenza e innovazione per la propria Audi

Il Gruppo Audi Zentrum Alessandria, guidato dal pilota Dindo Capello, è composto da cinque concessionarie Audi Ufficiali in Piemonte: Alessandria, Asti, Alba, Borgo San Dalmazzo e Fossano. L'intera rete si distingue per l'attenzione al cliente, l'innovazione tecnologica e il costante aggiornamento del personale, che consentono al reparto Service e Carrozzeria di offrire servizi altamente qualificati e personalizzati.

I servizi della Carrozzeria Ufficiale Audi Zentrum Cuneo

L'offerta della Carrozzeria Audi Zentrum Cuneo include una gamma completa di servizi, con riparazioni rapide e accurate, garantite dalla qualità esclusiva dei Ricambi Originali Audi. Tra le principali soluzioni, disponibili anche presso gli Audi Service di Alba e Fossano, è possibile contare sui seguenti servizi.

Riparazioni rapide e micro riparazioni : soluzioni immediate per graffi, ammaccature e danni lievi.

: soluzioni immediate per graffi, ammaccature e danni lievi. Verniciatura e lucidatura : per ripristinare la carrozzeria al suo splendore originale con tecniche di finitura di precisione.

: per ripristinare la carrozzeria al suo splendore originale con tecniche di finitura di precisione. Sostituzione e riparazione cristalli, oscuramento vetri : interventi certificati su cristalli danneggiati e specchietti.

: interventi certificati su cristalli danneggiati e specchietti. Raddrizzatura della lamiera e rigenerazione dei fanali : ripristino della struttura e visibilità ottimale con la rigenerazione dei fanali.

: ripristino della struttura e visibilità ottimale con la rigenerazione dei fanali. Riparazione e sostituzione capote : manutenzione delle capote per mantenere l'aspetto e la funzionalità originali.

: manutenzione delle capote per mantenere l'aspetto e la funzionalità originali. Servizi su cerchi in lega : verniciatura e riparazione dei cerchi, preservando il design esclusivo Audi.

: verniciatura e riparazione dei cerchi, preservando il design esclusivo Audi. Sanificazione e ricondizionamento interni : igienizzazione e rinnovo degli interni, compresi dettagli in pelle, per un ambiente confortevole e sicuro.

: igienizzazione e rinnovo degli interni, compresi dettagli in pelle, per un ambiente confortevole e sicuro. Installazione sensori di parcheggio: aggiunta di funzionalità per una guida più pratica e sicura.

I vantaggi per il cliente della Carrozzeria Ufficiale Audi Zentrum Cuneo

Oltre alla competenza tecnica, la Carrozzeria Audi Zentrum Cuneo offre servizi esclusivi dedicati ai clienti:

Auto sostitutiva per non interrompere mai il piacere di guida.

per non interrompere mai il piacere di guida. Ritiro e riconsegna a domicilio , una comodità aggiuntiva per i clienti che non possono portare personalmente l'auto in Carrozzeria.

, una comodità aggiuntiva per i clienti che non possono portare personalmente l'auto in Carrozzeria. Gestione completa del sinistro con la propria compagnia di assicurazione, per eliminare ogni preoccupazione.

con la propria compagnia di assicurazione, per eliminare ogni preoccupazione. Assistenza stradale (servizio mobilità VGI) 24h su 24 : per garantire un aiuto tempestivo e qualificato in caso di necessità, con soluzioni immediate per ogni inconveniente.

: per garantire un aiuto tempestivo e qualificato in caso di necessità, con soluzioni immediate per ogni inconveniente. Pagamenti personalizzati tramite prodotti finanziari dedicati : possibilità di accedere a formule di pagamento su misura.

: possibilità di accedere a formule di pagamento su misura. Certificazione delle riparazioni eseguite (con dime elettroniche) e garanzia di 2 anni sulle riparazioni, per una qualità duratura.

Perché scegliere la Carrozzeria Audi Zentrum Cuneo?

Affidarsi alla Carrozzeria di Audi Zentrum Cuneo significa scegliere l'eccellenza, la sicurezza e il rispetto degli elevati standard qualitativi di Audi. La formazione continua dei tecnici garantisce una conoscenza approfondita di ogni dettaglio costruttivo, consentendo interventi capaci di preservare il valore della vettura e il piacere di guida nel tempo.

Dagli interventi su danni da parcheggio alle riparazioni strutturali più complesse, la Carrozzeria Audi Zentrum Cuneo è in grado di offrire professionalità e competenza. La propria Audi sarà sempre in buone mani, affidata a chi la conosce e la cura come nessun altro.

Per maggiori informazioni e rimanere sempre aggiornati, visitare il sito myaza.it, la pagina Facebook e Instagram di Audi Zentrum Cuneo.