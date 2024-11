L'impatto economico da record del GP di Monza

All'indomani della straordinaria doppietta Ferrari ad Austin, si torna a parlare del Gran Premio di Monza. Questa volta, però, in termini economici. Il GP d'Italia è il weekend più atteso dagli appassionati di motori residenti nel Belpaese e si tiene nell'autodromo più antico al mondo dopo Indianapolis. Da sempre offre uno spettacolo unico, grazie alle velocità folli raggiunte sui suoi rettilinei e alla bellezza delle sue chicane. Parliamo di un circuito magico, che ha fatto innamorare di sé milioni di tifosi. Ma quel che più di ogni altra cosa stupisce è il suo straordinario impatto economico. Come comunicato dall'Aci, il GP di settembre ha visto la presenza di ben 300.000 persone (la maggior parte delle quali provenienti dall'estero). In 3 giorni di gara, il GP di Monza ha raggiunta la cifra record di 800.000 presenze: un dato incredibile, che ha fatto la gioia di tutto il comparto ma non solo.

Assistere al GP di Monza è un'esperienza indimenticabile

Accaparrarsi i biglietti per assistere all'evento più atteso dagli appassionati di motori italiani non è affatto semplice. Per fortuna, però, da qualche anno Global Tickets ha deciso di rendere il processo di acquisto molto più fluido. La piattaforma avverte non appena i biglietti vengono messi in vendita, garantendo la priorità a tutti coloro che hanno attivato la notifica. Inoltre, consente di scegliere i biglietti più adatti alle proprie esigenze: sono disponibili ticket per assistere a tutti e tre i giorni e biglietti per il solo giorno di gara. È possibile anche optare per biglietti VIP validi per uno, due o tre giorni. Chi decide di acquistare questi ultimi, ha la possibilità di accedere alla sala VIP e godersi il GP di F1 Monza da un punto di vista unico. Per venire incontro alle esigenze di tutti, Global Tickets ha messo a punto anche veri e propri pacchetti viaggio. In tal caso, il biglietto include il soggiorno in albergo, il trasferimento dall'hotel all'autodromo e viceversa, i ticket d'ingresso al Gran Premio e una guida turistica personale per tutto il weekend.

L'impatto economico del GP di Monza

Oltre alle emozioni offerte dalla gara in sé, il GP di Monza garantisce anche un'eccellente ritorno economico, sociale ed occupazionale. Tanto che, secondo quanto rilevato dell'Ufficio Studi di Confcommercio, l'evento sarebbe in grado di produrre un indotto pari a 180 milioni di euro. Cifra, questa, distribuita in maniera piuttosto omogenea tra le spese inerenti l'alloggio, lo shopping e la ristorazione. Seguono i trasporti e il parcheggio. Un impatto economico di questo tipo porta innumerevoli benefici, che investono la Brianza, ma anche il resto del territorio regionale. Secondo le stime, il 51% della spesa turistica resterebbe nella provincia di Monza, mentre il 30% ricadrebbe su Milano e zone limitrofe. Infine, l'11% investe la provincia di Como mentre il 7% è distribuito tra Lecco e le altre province. Come sottolineato dall'Aci, il GP di Monza porta anche benefici a lungo termine. Tra questi figurano la valorizzazione dell'immagine della città ospitante e della regione Lombardia. Secondo uno studio, il brand del GP di Monza varrebbe circa 50 milioni di euro, mentre quello di Imola "soltanto" 36. Tale differenza sarebbe dovuta al fatto che la storia del GP di Monza è molto più lunga e ricca di eventi.