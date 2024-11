L'annuncio di Cirio, a Cuneo per la nuova Pet: "Stanziati i 20 milioni per la progettazione del nuovo ospedale"

Importante giornata a Cuneo, dove è stata inaugurata la nuova Pet, macchinario di ultimissima generazione che consente di individuare precocemente alcune patologie, in particolare quelle oncologiche, e di stabilire le terapie mediche o chirurgiche più appropriate.

Il presidente della Regione Alberto Cirio, ospite all'evento organizzato dalla Fondazione ospedale Onlus, che due anni fa lanciava la campagna a sostegno dell'acquisto di un macchinario da 3,2 milioni, "un sogno nrealizzato grazie alla generosità di oltre 600 donatori", come ha sottolineato la presidente Silvia Merlo, ha parlato anche del nuovo ospedale, argomento sollecitato dalla sindaca Patrizia Manassero. Si chiede chiarezza, in primis, e risposte certe anche su ciò che sarà dell'ospedale attuale, una volta dismesso per lasciare spazio alla struttura la cui location è stata individuata in frazione Confreria.

Cirio ha spiegato, di fronte alla nutrita platea, l'iter degli ultimi anni, dal partenariato pubblico privato, i cui costi sono stati valutati non convenienti, al ritorno all'opzione Inail, che ha messo a disposizione 410 miloni, di cui 20 coperti dalla regione, per 850 posti letto. "Il cronoprgramma prevede che entro l'anno ci sia la gara per la progettazione. Inail non dà i soldi per questo, ma te li restituisce quandio prende in carico il progetto. Bisognava anticiparli. Abbiamo stanziato 20 milioni e 554 mila euro, di cui 10 milioni di risorse regionali e 10,554 del fondo sanitario nazionale del Piemonte. Queste sono le risorse che il dottor Tanchida ha a dispoisizone per la progettazione".

E ancora: "Siamo riusciti ad arrivare a questo traguando con le diffcoltà di gestire un processo così complesso. Qello che conta è stare uniti. Lo dico alle fondazioni, ai provati, al Comune... noi ci siamo!", ha concluso Cirio.