A Limone Piemonte la lectio magistralis del professor Yadav sulla neurochirurgia endoscopica

Un importante evento scientifico internazionale si terrà a Limone Piemonte venerdì 30 maggio alle ore 16 presso il Teatro Alla Confraternita. La località turistica nelle Alpi Marittime piemontesi ospiterà il professore Y.R. Yadav (Director at Superspeciality Hospital, NBSC Medical College, Jabalpur – India-) figura di spicco nel campo della neuroendoscopia, noto per il suo contributo alla ricerca e alla pratica neuroendoscopica a livello mondiale, che terrà una master lecture dal titolo “Panoramica sulle recenti tecniche endoscopiche in neurochirurgia”.

L’evento, patrocinato da Regione Piemonte, Comune di Limone Piemonte, Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo e ASL CN1, vedrà la partecipazione di numerose autorità istituzionali e sanitarie e rappresenta un’opportunità unica per professionisti e studenti del settore sanitario di approfondire le tecniche di neuroendoscopia.

Dopo i saluti istituzionali da parte del Sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi, del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, dell’Assessore alla Sanità Federico Riboldi e di altri rappresentanti delle istituzioni sanitarie, il Dott. Angelo Lucano, neurochirurgo dell’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo e responsabile scientifico dell’iniziativa, aprirà l’incontro con la presentazione introduttiva.

Seguiranno la Lectio Magistralis del Prof. Y.R. Yadav, articolata in due sessioni, intervallate da coffee break. L’evento si concluderà con una sessione di discussione e confronto, aperta ai partecipanti.

“È un onore per Limone Piemonte ospitare un evento di così alto livello, che offre prestigio al territorio e contribuisce a valorizzarlo anche al di fuori dell’ambito strettamente turistico. La nostra località si apre sempre più ad iniziative di alto livello scientifico e culturale, rafforzando il legame tra comunità locali e eccellenze internazionali", dichiara Massimo Riberi, Sindaco di Limone Piemonte.

Sottolineano il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte Federico Riboldi e l’Assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni: "Accogliere il professor Yadav a Limone Piemonte è un grande onore per la nostra Regione. Il Piemonte è da sempre terra di eccellenza scientifica e di innovazione medica, e questo evento conferma la nostra volontà di favorire la ricerca e la formazione nel campo della neurochirurgia. La sanità piemontese continua ad investire nelle competenze e nella formazione. Ospitare un evento di questa portata significa offrire ai nostri professionisti la possibilità di confrontarsi con un luminare del settore e di accrescere le proprie conoscenze per garantire ai cittadini cure sempre più efficaci. E siccome prevenzione e salute passano anche da una corretta alimentazione, l’impegno di una terra di eccellenze agroalimentari come il Piemonte va nella direzione di un cibo sempre più sano, tracciabile e di qualità capace di dialogare in modo proficuo con la medicina più avanzata".

"Questo evento rappresenta un'ottima opportunità per i professionisti del settore sanitario. La neuroendoscopia è una disciplina che continua ad evolversi: il Prof. Y. R. Yadav ci illustrerà le recenti tecniche di endoscopia neurochirurgica", sottolinea il Dott. Angelo Lucano.

"Sono lieto di aver accettato l’invito del Dottor Lucano e di poter illustrare ai colleghi italiani le mie esperienze nella chirurgia endoscopica cranica e vertebrale. L’evoluzione delle tecniche endoscopiche ha portato enormi benefici alla neurochirurgia, permettendo interventi minimamente invasivi e migliorando significativamente i risultati per i pazienti”, afferma il Prof. Y.R. Yadav.

L’incontro sarà moderato dalla giornalista Daniela Bianco. L’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti.

Per info e prenotazioni: segreteria.sindaco@comune.limonepiemonte.it - 338.7218918.