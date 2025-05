Nuovo medico di medicina generale a Murello, Cavallerleone e Ruffia

Dal 01 giugno inizierà l’attività nei comuni di Murello, Cavallerleone e Ruffia in qualità di Medico di Medicina Generale con incarico provvisorio, il dott. Andrea Milanesio, con ambulatorio nel comune di Murello in via Piave n. 2; Cavallerleone in via Carlo Alberto n.5 e Ruffia in via Vittorio Veneto n.20. Gli orari degli ambulatori (su appuntamento) saranno i seguenti:

Lunedì dalle ore 09:30 alle ore 12:30 a Murello

Martedì dalle ore 14:00 alle ore 17:00 a Cavallerleone

Mercoledì dalle ore 09:30 alle ore 12:30 a Ruffia

Giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00 a Murello

Venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30 a Cavallerleone

Le nuove scelte potranno essere effettuate con le seguenti modalità:

online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico e con l’applicazione “Il mio medico”, presente sul portale “Salute Piemonte” accessibile con SPID, CIE o TS-CNS.

presso gli sportelli multifunzionali, muniti della tessera sanitaria e codice fiscale o, nel caso in cui non possa presentarsi il diretto interessato, della delega firmata e corredata da copia del documento di identità del delegante, a:

Savigliano: c/o Presidio Ospedaliero SS. Annunziata, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00

Fossano: via Ospedale n. 23, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00

Racconigi: via Ospedale n. 4, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00.