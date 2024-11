Cuneo Est Ovest, incidente stradale nei pressi della rotonda

Incidente stradale a Cuneo nei pressi della rotonda dalla Est-Ovest in direzione Confreria.



Nello scontro, avvenuto dopo le 13.15 di oggi giovedì 28 novembre, sarebbero coinvolte due auto e una persona si trovava in difficoltà a uscire dall'abitacolo della vettura.



Sul posto oltre al servizio regionale di emergenza del 118 è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco, che ha liberato la persona e messo in sicurezza l'area, e la Polizia Locale.