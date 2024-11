Consigli di viaggio alla scoperta delle 7 meraviglie del mondo

Le 7 meraviglie del mondo moderno rappresentano una selezione di luoghi straordinari che raccontano la storia dell’umanità attraverso architettura, arte e cultura. Intraprendere un viaggio alla scoperta di queste meraviglie non è solo un’esperienza visiva straordinaria, ma anche un’opportunità per comprendere e apprezzare la diversità e la bellezza delle civiltà passate e presenti.

Vediamo insieme quali sono questi magnifici luoghi e i consigli per chi ha deciso di intraprendere un viaggio.

Il Colosseo (Italia)

Il Colosseo è il simbolo della grandezza dell’Impero Romano. Costruito tra il 70 e l’80 d.C., è il più grande anfiteatro del mondo antico, con una capacità di oltre 50.000 spettatori. Questo imponente monumento veniva utilizzato per giochi gladiatori, combattimenti con animali e spettacoli pubblici.

Il Colosseo tende ad essere sempre affollato pertanto è consigliabile acquistare i biglietti online per evitare le lunghe code. I tour guidati offrono una panoramica approfondita della storia e includono anche l'accesso all'arena o ai sotterranei.

La Grande Muraglia Cinese (Cina)

La Grande Muraglia Cinese costruita per difendere l’impero cinese dagli invasori si estende per oltre 21.000 chilometri attraverso montagne, deserti e pianure.

Esistono diversi punti da cui è possibile accedervi, Badaling è il più vicino a Pechino e anche il più frequentato. Un’agenzia di viaggi saprà ben guidare il percorso e consigliarvi l’accesso giusto.

Petra (Giordania)

Petra, conosciuta anche come la "Città Rosa", è un’antica città scavata nella roccia, situata nel sud della Giordania. Fondata dai Nabatei, prosperò come importante crocevia di rotte commerciali tra l’Arabia, l’Egitto e la Siria.

La città di Petra è raggiungibile dalla capitale Amman o da Aqaba, e la visita richiede almeno un’intera giornata per esplorare i principali monumenti. Molti viaggiatori consigliano di visitare Petra di notte, quando la città è illuminata dalle candele, creando un’atmosfera suggestiva.

Machu Picchu (Perù)

Immerso nelle Ande peruviane, Machu Picchu è una cittadella costruita dagli Inca nel XV secolo. Questo antico sito è un capolavoro di ingegneria e architettura che sfida la gravità e si fonde perfettamente con il paesaggio montuoso.

Per raggiungere Machu Picchu, bisogna prima arrivare a Cusco e da lì prendere un treno per Aguas Calientes, la città più vicina al sito. I biglietti sono limitati, quindi è fondamentale prenotare con largo anticipo. Il sito è aperto tutto l’anno, ma il periodo migliore per visitarlo è durante la stagione secca, da maggio a settembre.

Cristo Redentore (Brasile)

Simbolo di Rio de Janeiro e del Brasile, la statua del Cristo Redentore domina la città dalla cima del monte Corcovado e rappresenta la cultura e la spiritualità brasiliana. Salendo fino alla base della statua, i visitatori possono ammirare un panorama spettacolare di Rio, tra la foresta di Tijuca e le spiagge bianche della città.

Per raggiungere la statua del Cristo Redentore, è possibile salire in treno dalla stazione di Cosme Velho oppure in funivia. Si consiglia di visitare la statua nelle prime ore del mattino per evitare la folla e per ammirare la città con la luce morbida dell’alba.

Chichen Itza (Messico)

Il complesso archeologico di Chichen Itza è uno dei siti più importanti della civiltà Maya dove la precisione matematica e astronomica è visibile nelle strutture. Durante gli equinozi, l'ombra della piramide crea un effetto ottico che sembra rappresentare un serpente che scende dalla scalinata.

Chichen Itza è facilmente raggiungibile da Cancun, Playa del Carmen o Merida, e una visita guidata è utile per comprendere la profondità culturale del sito. Il sito può essere molto affollato, quindi è meglio arrivare presto per godersi la visita in tranquillità.

Il Taj Mahal (India)

Costruito dall’imperatore Shah Jahan in memoria della sua amata moglie Mumtaz Mahal, il Taj Mahal è una delle strutture più romantiche e affascinanti al mondo, con la sua cupola di marmo bianco e i giardini simmetrici che lo circondano.

Il Taj Mahal è facilmente raggiungibile da New Delhi in treno o auto. Per evitare la folla e godere di una vista spettacolare, si consiglia di visitare il Taj Mahal all’alba, quando la luce del sole illumina il marmo bianco con riflessi dorati.