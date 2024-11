Il circolo ACLI ASD Bocciofila Centallese ha festeggiato i 39 anni di vita

Domenica 24 novembre, nel bocciodromo di Centallo, si sono festeggiati i 39 anni di fondazione del circolo ACLI ASD Bocciofila Centallese, con un pranzo sociale molto partecipato.

Una bella festa a cui hanno aderito quasi 400 associati, durante la quale sono stati premiati tutti gli atleti e le atlete che hanno conquistato nel 2024 un podio regionale o nazionale. Fra i tanti appalusi, i più fragorosi sono andati alle campionesse italiane di Petanque, la coppia Angela Dutto e Rosanna Fantino.

Hanno partecipato all’evento, perfettamente organizzato dal presidente Franco Racca e dai tanti associati e volontari del sodalizio centallese, il parroco don Andrea Ciartano, don Mario Tomatis, don Alberto Costamagna, don Pietro Giobergia, il comandante dei Carabinieri Silvio Tomatis con consorte, Gian Mario Dalmasso per la FIB, il dottor Rosso Chiaffredo Rosso per Fondazione Cassa Risparmio Fossano, Alessandro Sereno e Brondetta Lorenzo per il Gruppo Sereno.

Presenti Elio Lingua presidente provinciale ACLI, Attilio Degioanni presidente U.S ACLI e Bruno Massa presidente onorario ACLI e vicepresidente delegato CTA.

Il presidente Elio Lingua ha portato i saluti dell’associazione a tutti i presenti e ringraziato Franco Racca per la capacità del circolo centallese di aggregare e accogliere, come un vero centro di socialità e solidarietà, con tante iniziative nello spirito aclista.

Franco Racca, a sua volta, ha ringraziato i partecipanti e tutta la squadra di volontari impegnati nelle varie attività della bocciofila, da anni punto di aggregazione e luogo di accoglienza per tutti: una grande famiglia impegnata in tante iniziative sportive, ricreative e di servizio delle ACLI, con 799 associati e tanti impegni e idee per il futuro.