FOSSANOLAND 2025: il Luna Park di Fossano accende la città dal 24 aprile al 6 maggio

È tutto pronto per l’apertura di Fossanoland 2025, il grandioso Luna Park di Fossano, che animerà la città a partire da giovedì 24 aprile, in occasione delle celebrazioni per San Giovenale, patrono di Fossano.

Piazza Diaz si trasforma nel centro del divertimento

In Piazza Diaz, spazio a giostre per bambini e famiglie, tra cui:

Brucomela

Mini autoscontri

Giostra dei bimbi

Tappeti elastici

Aerei volanti

Labirinto

...e molto altro ancora!

Per gli amanti delle emozioni forti non mancheranno le attrazioni adrenaliniche:

Extreme 180°, CubaLibre, giostra a catene, Tagadà, autoscontri, oltre a numerosi stand gastronomici, giochi a premi, tiro a segno, tiro ai barattoli, calcio di rigore, gioco degli anelli, corsa dei cavalli e tantissime altre sorprese.

Novità 2025: arriva il B-52!

Grande attesa per la novità assoluta di Fossanoland 2025: il B-52, una giostra di ultima generazione capace di regalare emozioni mozzafiato a oltre 100 km/h e 35 metri d’altezza. Un'esperienza da non perdere per chi cerca il massimo dell’adrenalina.

Una festa di luci, suoni e sapori

Tra zucchero filato, musica, luci colorate e un’atmosfera travolgente, Fossanoland offrirà momenti indimenticabili per tutte le età.

Il Luna Park resterà aperto tutti i giorni, dal 24 aprile al 6 maggio 2025.

Martedì 6 maggio, giornata conclusiva, tutte le attrazioni proporranno uno sconto di 1€uro, per chiudere la festa nel modo più conveniente e divertente possibile.