Studia il futuro: iscriviti al nuovo corso serale di Biotecnologie Sanitarie all'ITIS Delpozzo di Cuneo

L'ITIS Mario Delpozzo di Cuneo apre le porte a una straordinaria opportunità formativa per adulti: nasce il corso serale di Biotecnologie Sanitarie, recentemente approvato dalla Provincia. Un progetto ambizioso, pensato per studenti lavoratori e maggiorenni che desiderano riprendere in mano il proprio percorso scolastico e costruire un futuro professionale solido e qualificato.

Un trampolino per nuove prospettive lavorative

Questo corso si rivolge a chi ha interrotto gli studi senza conseguire il diploma e intende tornare sui banchi di scuola per migliorare la propria posizione lavorativa o intraprendere una nuova carriera. Biotecnologie Sanitarie offre competenze specialistiche per lavorare in ambienti sanitari e laboratori, ma è anche la base ideale per chi vuole proseguire gli studi universitari in ambiti come Scienze Infermieristiche, Tecniche Erboristiche o Tecnico di Laboratorio Biomedico.

Flessibilità e innovazione per adulti

La grande peculiarità del corso serale è la sua struttura compatta: in soli due anni si raggiunge il diploma. Il primo anno condensa il terzo e quarto anno del corso diurno, mentre il secondo corrisponde al quinto anno. Inoltre, il percorso valorizza le esperienze precedenti, riconoscendo crediti formali e informali per competenze lavorative e formative già acquisite.

Un'opportunità alla portata di tutti

La modalità serale è stata pensata per adattarsi alle esigenze dei lavoratori, con orari compatibili e un ambiente accogliente e inclusivo. Tornare a studiare non è solo una scelta professionale, ma anche una sfida personale: la dimostrazione che non è mai troppo tardi per rimettersi in gioco.

Perché scegliere Biotecnologie Sanitarie

Il settore sanitario e della cura della persona offre numerose opportunità lavorative sia nel pubblico che nel privato. Con il diploma in Biotecnologie Sanitarie si può ambire a una carriera stabile e appagante, oppure proseguire gli studi universitari con una preparazione di alto livello.

Iscriviti e riparti con noi!

Per maggiori informazioni sul corso serale di Biotecnologie Sanitarie, contatta l’ITIS Mario Delpozzo di Cuneo. Ricomincia a investire su di te e sul tuo futuro: il momento giusto è adesso.