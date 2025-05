Formare per salvare: al “Denina Pellico Rivoira” nuovo corso istruttori DAE

Da anni l’associazione Cuore in Mente di Savigliano è impegnata nella promozione della cultura del primo soccorso e dell’uso del defibrillatore (DAE), in collaborazione con IRC Comunità, realtà nazionale di riferimento nella formazione alla rianimazione cardiopolmonare.

Uno degli obiettivi principali dell’associazione è da sempre quello di formare il maggior numero possibile di studenti all’utilizzo del defibrillatore, un gesto semplice ma fondamentale che può davvero fare la differenza in situazioni di emergenza. In questa direzione, Cuore in Mente ha avviato una proficua collaborazione con un gruppo di scuole della provincia:

• Denina Pellico Rivoira di Saluzzo

• Istituto Ancina di Fossano

• Soleri Bertoni di Saluzzo

• Cravetta Marconi di Savigliano

• Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci di Verzuolo

Per ampliare ulteriormente l’impatto formativo e raggiungere sempre più giovani, è stata presa la decisione strategica di aumentare il numero di istruttori laici, ovvero persone non appartenenti alle professioni sanitarie ma formate per insegnare l’uso del DAE e le manovre di primo soccorso.

In quest’ottica, nei giorni 27 e 28 maggio si è tenuto, nella sede di Verzuolo dell’Istituto “Denina Pellico Rivoira”, un corso istruttori organizzato da IRC Comunità, della durata di 10 ore complessive, comprensive di esame finale. Un evento importante, che ha visto la partecipazione diretta del presidente nazionale Leonardo Braschi, segno della rilevanza attribuita a questa iniziativa.

Sono stati 14 i partecipanti, provenienti dalle scuole partner del progetto, che hanno seguito con impegno il percorso formativo, acquisendo le competenze necessarie per diventare formatori a loro volta e contribuire così a creare una vera e propria rete di cittadini formati e pronti ad agire.

Un passo concreto verso una società più sicura e consapevole, dove la cultura del primo soccorso non sia un’eccezione ma una pratica diffusa. Perché sapere cosa fare in quei primi minuti può davvero salvare una vita.