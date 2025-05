Domani "Il Suono delle Scuole": si esibiranno 85 ragazzi provenienti dagli istituti scolastici di Alba, Cuneo, Fossano, Mondovì e Saluzzo

Saranno 85 gli studenti, provenienti da tutta la Granda, che domani e venerdì si esibiranno sul placo de "Il suono delle scuole" in piazza d'Armi.

Lo storico contest musicale promosso dal Comune di Mondovì quest’anno ha provato ad ampliare i propri orizzonti musicali aprendo la partecipazione a tutti gli istituti scolastici della provincia di Cuneo. Una scommessa ambiziosa ma pienamente vinta alla luce dell’entusiastica risposta arrivata dagli studenti e dalle relative scuole di appartenenza.

Giovedì 29 e venerdì 30 maggio, dalle 20.20, si sfideranno studenti provenienti da sette differenti istituti scolastici della provincia, con presenze da Alba, Cuneo, Fossano, Mondovì e Saluzzo.

Per il Monregalese, il Vasco Beccaria Govone porterà sul palco due band, Nerf ed Endless Youth, insieme ai solisti Cheasy e Giulio Toppino. Per il Cigna Baruffi Garelli si esibirà la band Ultimo Banco, mentre il Giolitti Bellisario presenterà il solista Petro Leo.

Dall’Istituto Bianchi Virginio Cuneo arriverà la Rollin’ Ego Band e i solisti Nivel, Bassano SGA ed Efekt. Sul palco anche la Vallauri’s Band dall'isituto Vallauri di Fossano.

Dal Soleri-Bertone di Saluzzo si esibiranno la Soleri’s Band e il solista Mattia Castelli. Infine, per il Govone Gallizio di Alba, ci sarà la voce solista di Aurora Ceste.

"Una grande soddisfazione umana e amministrativa, per un lavoro corale che viene da lontano» il commento del sindaco, Luca Robaldo e dell’assessore alle Manifestazioni, Alessandro Terreno e alle Politiche giovanili del Comune di Mondovì - L’intero Movì Music Festival nasce con l’intento di coinvolgere attivamente le nuove generazioni anche in fase di co-creazione dei singoli eventi proposti. Poter quest’anno affiancare all’intera offerta concertistica un contest musicale di due serate durante le quali si alterneranno sette band e nove solisti, testimonia l’attrattività del nostro festival e la credibilità della proposta cittadina. Grazie, quindi, a tutti coloro che hanno lavorato e che stanno continuando a lavorare per la buona riuscita dell’iniziativa, dagli sponsor privati e istituzionali agli uffici comunali, dai partner tecnici alle scuole aderenti fino ai singoli ragazzi che hanno deciso di mettersi in gioco. Al fine di coinvolgere anche coloro che non prenderanno parte diretta al contest musicale, infine, in concomitanza con le esibizioni del 29 maggio verrà parimenti organizzato un concorso fotografico in collaborazione con l’associazione Mondovìphoto, con il Gruppo Fotografico Albese, con la Federazione Italiana Associazioni Fotografiche e con il Circolo Cuneofotografia, pensato per raccontare l’evento con sguardi giovani e freschi. Il vincitore, scelto da un’apposita giuria e annunciato nel corso della serata del 30 maggio, sarà omaggiato con un apposito pass per accedere come fotografo ufficiale a tutti i concerti di Movì Music Festival 2025".