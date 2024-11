Demonte, ANAS programma la manutenzione al ponte sul torrente Kant: senso unico alternato

Anas ha programmato gli interventi di manutenzione delle superfici del ponte sul torrente Kant, infrastruttura al km 16,900 della strada statale 21 “della Maddalena” a Demonte, in provincia di Cuneo. Per consentire l’esecuzione dei lavori, a partire da lunedì 2 dicembre sarà in vigore il senso unico alternato che interesserà il centro abitato di Demonte fino a venerdì 20 dicembre.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre, si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.