Corredo per neonato: tutti i migliori strumenti da regalare al proprio bebè

Quando si tratta di preparare il corredo per un neonato, sono tante le attività che possono essere compiute dai futuri genitori che, in questo modo, si preparano ad accogliere il futuro bebé con una serie di acquisti e doni che saranno fondamentali, soprattutto nei primi mesi di vita del neonato. Ovviamente, il corredo per neonati è particolarmente vasto e ricco di oggetti che aumenteranno comodità e serenità del bebè, aumentando anche la serenità del bambino sotto tutti i punti di vista. Ma quali sono tutti i migliori strumenti di cui servirsi e da regalare?

Abbigliamento base per il neonato

Nel parlare di un corredo per il bebè, naturalmente il primo tra gli strumenti che potranno essere regalati ad un neonato interessa l’abbigliamento base, che dovrà essere adatto alle condizioni di un neonato, che ha bisogno sia di grande comodità nei suoi movimenti (soprattutto quando inizia a gattonare e muovere i primi passi), sia comodo per tutte le esigenze, salvaguardando anche la salute del bambino con tessuti naturali come il cotone, per evitare irritazioni alla pelle. Tra gli elementi che fanno parte dell’abbigliamento base per il neonato spiccano body, tutine intere, cappellini, calzini, scarpine morbide, bavaglini e copertine per la nanna.

I body sono fondamentali soprattutto nei primi mesi di vita di un neonato, dal momento che presentano un’apertura molto comoda, con apertura a incrocio o con dei bottoni molto semplici da utilizzare; le tutine, invece, sono fondamentali poiché non lasciano alcuna parte del corpo scoperta, coinvolgendo anche i piedini e permettendo - soprattutto durante gli inverni più rigidi - di tenere il proprio bambino sempre al caldo. Per il resto, tutti gli altri elementi di abbigliamento permettono di proteggere capo, piedi e per evitare che il proprio neonato si sporchi durante la fase dello svezzamento, tenendo sempre al sicuro il bebè in qualsiasi momento della giornata.

Pannolini e altri oggetti per la pulizia

La pulizia di un neonato è parte integrante degli impieghi che devono essere realizzati nei primi mesi di vita di un bebè che, ovviamente, ha maggiormente bisogno dei suoi genitori per trovarsi sempre al sicuro e per evitare che la sporcizia possa comportare infezioni e tanto altro. Per questo motivo, il perfetto corredo di un neonato dovrà includere anche tutti i prodotti per la sua pulizia, ovviamente considerando sicuramente i pannolini con cambi di almeno 8-10 cambi al giorno; tra gli altri prodotti che potranno far parte del corredo di un neonato spiccano salviette umidificate (soprattutto in versione delicata e adatte alla pelle sensibile), crema per il cambio per evitare arrossamenti e, infine, telo per il cambio o un materassino portatile che permette di cambiare il bambino in qualsiasi posizione, in maniera comoda e senza rischi.

Prodotti per la nanna

Altro aspetto sicuramente importantissimo, soprattutto nei primi mesi di vita di un neonato, è quello della nanna e del riposo; trattasi di un qualcosa di cruciale per il benessere del proprio neonato e, per questo motivo, è importantissimo tentare di creare un ambiente sicuro e confortevole sotto tutti i punti di vista, che sia comprensivo di tanti oggetti che potranno così comporre il corredo per il proprio bebè. Parliamo di elementi quali la culla o il lettino, con materasso quanto più possibile rigido e traspirante, che sia privo di tutti quegli oggetti (cuscino compreso) che possono essere pericolosi per il bebè; e ancora, grande importanza per quanto riguarda lenzuole e coperte, che potranno anche essere personalizzate al meglio, così da offrire al bambino un qualcosa di assolutamente unico, magari con le sue iniziali o con una parola o una frase che si ottiene tramite l’arte dei ricami su tessuti.

Infine, grande importanza anche per quanto riguarda strumenti aggiuntivi come il baby monitor (che permette di controllare il neonato quando dorme), il riduttore per culla - molto utile soprattutto durante i primi mesi di vita, dal momento che permette di far sentire maggiormente protetto il bambino quando si trova nella sua culla, specie quando si allontana dai genitori - e altri come carillon o luci, che creano un ambiente rilassante che stimola il sonno del neonato.