Frutta Rey Boutique di Bra: L’Arte del Natale nei Cesti Gourmet e nelle Eccellenze del Territorio

Un’ampia selezione di Prodotti Tipici Artigianali

Protagonisti assoluti sono i Panettoni Artigianali che uniscono tradizione e innovazione. Tra le chicche disponibili in Boutique troviamo i Panettoni Taibi, un’esclusiva siciliana proveniente da Castrofilippo (Agrigento) e i Panettoni Filippi altra eccellenza italiana nei lievitati delle feste, disponibili in diverse varianti, dal classico ai marron glacés, fino allo Strucà, bauletto veneto con 100% olio extravergine di oliva, per chi cerca un’alternativa più leggera ma senza rinunciare al gusto.

Cesti Natalizi: Tradizione e Territorio

I cesti natalizi di Frutta Rey sono una vera e propria celebrazione delle eccellenze gastronomiche del territorio. Tra prodotti tipici e specialità esclusive, in boutique troverai:

● Vini selezionati dalle migliori cantine, come Barbera d'Alba, Langhe Chardonnay, Barolo, la raffinata Alta Langa della Cantina Podere Gagliassi e lo Champagne Perrier-Jouet.

● Prodotti artigianali come Olio di Oliva Ligure del Frantoio Sant’Agata d’Oneglia, formaggi di “Beppino Occelli”, i prelibati Salumi “La Valle”, il cioccolato Ziccat e infinite specialità dolci e salate da tutta Italia.

● Frutta fresca, secca o disidratata segno distintivo di Frutta Rey nel territorio. Ogni cesta può essere personalizzata per creare un regalo unico, pensato per soddisfare i palati più esigenti.

La Boutique Frutta Rey: Dove il Natale prende forma Entrare nella boutique Frutta Rey è come immergersi in un mondo di sapori autentici e tradizioni natalizie. Tra scaffali colmi di prelibatezze e confezioni eleganti, è impossibile non lasciarsi conquistare. La cura dei dettagli, dalle decorazioni ai prodotti selezionati, rende ogni acquisto è un'esperienza unica. Che si tratti di un cesto ricco di specialità locali o di un panettone esclusivo, Frutta Rey garantisce la massima qualità e un’attenzione particolare alle eccellenze italiane tutto accompagnato da un Servizio attento e minuzioso dello staff.

Per un Natale unico, siamo aperti tutte le domeniche di dicembre!

Quest’anno, vivi un Natale che celebra il territorio e la tradizione. Visita Frutta Rey nel cuore di Bra, in Piazza Carlo Alberto 5. A dicembre, siamo aperti dal lunedì alla domenica per aiutarti a creare cesti natalizi esclusivi e scegliere panettoni artigianali di alta qualità.