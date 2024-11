RCS: la rivoluzione firmata TeamSystem e MailUp che supera i limiti degli SMS

Con gli RCS (Rich Communication Services), TeamSystem, in collaborazione con MailUp, porta sul mercato un’innovazione che supera i limiti degli SMS tradizionali. Questa tecnologia consente di inviare messaggi interattivi, multimediali e certificati, offrendo alle aziende nuovi strumenti per comunicare con i propri clienti in modo più efficace e coinvolgente.

A differenza degli SMS, gli RCS permettono di integrare immagini, caroselli, pulsanti di azione (CTA) e campi dinamici direttamente nei messaggi. I mittenti sono verificati, eliminando i rischi legati a frodi e phishing, mentre il limite di caratteri viene superato, garantendo una comunicazione più fluida e completa. Inoltre, la consegna dei messaggi è assicurata, offrendo maggiore affidabilità.

TeamSystem, leader in Italia nelle soluzioni digitali per imprese e professionisti, ha scelto di puntare su questa tecnologia innovativa lanciando gli RCS in collaborazione con MailUp. Anticipando le esigenze del mercato, l’azienda ha reso disponibile il nuovo canale ai suoi clienti, rafforzando il proprio ruolo di pioniere nel settore.

A livello globale, l’utilizzo degli RCS sta crescendo rapidamente, con il 26% degli utenti che già li utilizza, rispetto al 51% di WhatsApp. Tra i motivi principali del successo ci sono la sicurezza, la possibilità di personalizzare le comunicazioni e il miglioramento delle performance aziendali. I dati parlano chiaro: l’adozione da parte dei brand è aumentata del 36% rispetto al 2023, con un tasso di conversione che raggiunge il 140%.

Grazie agli RCS, le aziende possono creare messaggi più coinvolgenti e rafforzare la propria identità visiva. La comunicazione multimediale e interattiva non solo aumenta il ritorno sull’investimento (ROI), ma consente di mantenere una posizione competitiva sul mercato, seguendo i trend più recenti.

Il sistema è intuitivo e semplice da usare, permettendo di personalizzare ogni messaggio e programmare gli invii in modo efficiente. Per scoprire tutti i dettagli di questa tecnologia, è possibile consultare l’infografica creata da MailUp.