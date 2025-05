Lotto: IGT si aggiudica la concessione per i prossimi 9 anni con un’offerta da 2,23 miliardi di euro

La gestione del gioco del Lotto in Italia e dei concorsi collegati resterà saldamente nelle mani di IGT (International Game Technology), che si è aggiudicata la nuova concessione indetta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

La durata sarà di nove anni, con scadenza nel 2034, e l’offerta vincente presentata da IGT è stata pari a 2,23 miliardi di euro, superando di misura quella del gruppo Flutter (proprietario di Sisal), che si è fermata a 2,208 miliardi.

Una gara a due, giocata fino all’ultimo centesimo

La procedura di gara, avviata ufficialmente lo scorso 17 marzo 2025, ha visto sfidarsi soltanto due colossi: il Gruppo IGT , attuale concessionario del Lotto in Italia sin dal 1994, e Sisal, sostenuta da una cordata formata da Flutter Entertainment, Scientific Games e Brookfield.

Dopo la scadenza per la presentazione delle offerte, la commissione giudicatrice ha iniziato l’esame delle buste tecniche, conclusosi il 13 maggio. Il 19 maggio 2025 si è tenuta invece la tanto attesa apertura delle offerte economiche, che ha confermato l’equilibrio tra i due contendenti: IGT ha ottenuto un punteggio tecnico di 40 punti, contro i 38,9 di Flutter, riuscendo così a prevalere anche nel punteggio complessivo.

Le condizioni della nuova concessione

Secondo quanto previsto dal bando, la concessione garantirà a IGT un aggio del 6% sulla raccolta complessiva e un ulteriore 8% per l’attività di raccolta a distanza (ovvero online). Il pagamento dell’offerta sarà suddiviso in tre rate: due da 500 e 300 milioni di euro saranno versate nel 2025, mentre la terza tranche, pari al saldo residuo, sarà corrisposta nel 2026.

Un mercato che continua a generare numeri da capogiro

Le lotterie rappresentano da anni uno dei pilastri dell’offerta di gioco pubblico in Italia. Secondo i dati ADM, circa il 30% degli italiani adulti ha giocato almeno una volta alle lotterie online negli ultimi 12 mesi. Inoltre, il Lotto e i giochi affini generano un indotto miliardario, tra punti vendita, piattaforme digitali, fornitori e occupazione diretta e indiretta.

Solo nel 2023, la raccolta complessiva del Lotto e dei giochi numerici collegati (come 10eLotto e MillionDay) ha superato i 9 miliardi di euro, di cui oltre 1,3 miliardi sono finiti direttamente nelle casse dell’Erario sotto forma di entrate fiscali.

Tra sogni e superstizioni: il fascino intramontabile del Lotto

D’altronde il Lotto è più di un semplice gioco: è un fenomeno culturale che attraversa regioni, generazioni e classi sociali. Tra numeri sognati, cabale napoletane, “numeri ritardatari” e storie di vincite clamorose, il Lotto continua ad affascinare milioni di italiani.

Uno degli episodi più recenti riguarda un fortunato giocatore di Firenze, che a febbraio 2025 ha centrato un terno secco sulla ruota di Roma, portandosi a casa ben 124.500 euro con una giocata da soli 3 euro. Un’altra maxi vincita è stata registrata a Palermo, dove un “5” al MillionDay ha regalato un milione di euro a un cliente abituale della ricevitoria di quartiere.

Continuità e innovazione: le sfide di IGT

Con l’aggiudicazione della nuova concessione, IGT si prepara a consolidare il proprio ruolo nel settore, puntando su innovazione tecnologica, digitalizzazione della rete di vendita e maggiore sicurezza per i giocatori. Nei prossimi anni, ci si attende una spinta sempre più forte verso l’integrazione dei canali fisici e online, oltre a campagne di gioco responsabile per contrastare il rischio di ludopatia.

La vittoria di IGT nella gara per il Lotto conferma la forza del gruppo nel mercato italiano e la sua capacità di garantire stabilità e affidabilità in un settore tanto popolare quanto delicato. Nei prossimi nove anni, l’Italia continuerà quindi a puntare sui numeri, tra sogni, cabale e milioni di euro in palio, sotto la guida di un operatore ormai storico.

















