Alba: festa di Natale della Terza Età per i Centri d’incontro cittadini

L’Assessorato alle Politiche familiari e sociali di Alba ha invitato gli iscritti ai Centri comunali alla "Festa di Natale della Terza Età" per il consueto scambio degli auguri.

Sabato 30 novembre, dopo la celebrazione della Santa Messa nella comunità parrocchiale di Santa Margherita, nel grande salone del Centro di via Rio Misureto si è svolto il tradizionale pranzo natalizio. L’atmosfera festiva e la voglia di stare insieme hanno contribuito al successo della giornata che è proseguita con un momento ricreativo di musica e ballo.

Al pranzo hanno partecipato anche il Sindaco Alberto Gatto e l’Assessora alle Politiche familiari Donatella Croce.

“Un caloroso grazie a tutte le persone che frequentano i nostri Centri anziani comunali – dichiarano - e che si sono ritrovate insieme per l'annuale pranzo di Natale. Per la nostra comunità siete una risorsa importante, sia chi si mette al servizio dei cittadini come Nonno Civico, sia perché siete la memoria storica della nostra città. Quello che vi distingue è la voglia che avete mantenuto inalterata di partecipare attivamente e stare insieme. Auguriamo a voi tutti e alle vostre famiglie serene festività”.