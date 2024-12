Alba, all'associazione ALEC la presentazione de "Di nocciole e sangue"

Sabato 7 dicembre 2024 alle 18, presso l'Associazione Culturale Alec di Alba in via Vittorio Emanuele II, 30, si terrà la presentazione del nuovo romanzo di Mauro Rivetti, Di nocciole e sangue, edito da Golem Edizioni. L’evento vedrà la partecipazione della Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa rappresentata dal Gran Maestro Ginetto Pellerino, il Consorzio di Tutela Pan ed Langa rappresentata dal Presidente Enrico Giacosa, e della giornalista e scrittrice Paola Gula in qualità di critica gastronomica nonché madrina della serata.

Durante l’evento, i partecipanti potranno degustare il Langhet Doss, un dolce ispirato dallo stesso romanzo e creato in collaborazione con il maestro panificatore Enrico Giacosa. Il romanzo, un giallo ambientato nel mondo della corilicoltura, segue l'indagine della PM Teresa Bianco sulla misteriosa morte dell'imprenditore Paolo Gineprone Baricalla, trovato senza vita ai bordi della piscina nella sua villa nelle Langhe. Tra colpi di scena e tensione narrativa, la trama esplora i segreti di una comunità contadina alle prese con il progresso.

Nato a Cuneo nel 1971 e cresciuto a Piobesi d’Alba, Mauro Rivetti vive ora ad Alba, dove ha il suo studio di scrittura. Geometra di professione e scrittore per passione, Rivetti è noto per i suoi romanzi gialli che raccontano le Langhe, il Monferrato e il Roero attraverso intriganti misteri. Tra le sue opere precedenti figurano Tartufi e delitti, Colline rosso sangue e Ciak si muore, che lo hanno consacrato nel panorama nazionale.

La sua passione per il territorio emerge chiaramente nei suoi romanzi, che intrecciano intrighi, storia, cultura e gastronomia. Il Langhet Doss è solo l’ultimo dei dolci ispirati dalla sua penna, proseguendo una tradizione che unisce narrativa e sapori unici. L'evento rappresenta non solo un’occasione per scoprire un nuovo avvincente romanzo, ma anche per assaporare le eccellenze gastronomiche della zona. Un mix perfetto di cultura, letteratura e tradizione enogastronomica che celebra Alba e il suo territorio.