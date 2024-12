“Incantevole Natale" a Savigliano: luci e magia nel cuore della città

L’ “Incantevole Natale” di Savigliano è arrivato, sabato 30 novembre, in mongolfiera con un ricco calendario di appuntamenti che ha preso il via con la cerimonia di accensione delle luminarie.

A inaugurare l’atmosfera festiva ha portato magia e calore tra le strade cittadine, adornate da splendide palline giganti rosse e luci natalizie scintillanti.

Sotto la guida dell’assessore alle manifestazioni, Filippo Mulassano, dal 2023 si è consolidata una nuova sinergia tra Comune, Ascom ed Ente Manifestazioni. Una collaborazione che ha iniziato a dare i suoi frutti, con un’equa divisione dei compiti nella gestione delle luminarie e degli eventi natalizi.

La città brilla grazie alle installazioni luminose della ditta genovese Luminarie Casassa, confermata per il secondo anno consecutivo. L’accordo, bloccato lo scorso anno per un costo complessivo di 12.000 euro + IVA per tre anni, garantisce la presenza delle simboliche decorazioni natalizie.

Oltre alle palline giganti sospese, tornano i “maxi pacchi regalo luminosi” posizionati a terra e l’imponente albero natalizio che domina la centralissima piazza Santarosa.

Gli eventi natalizi di quest’anno promettono di coinvolgere i cittadini e visitatori, facendo vivere a pieno l’atmosfera festiva grazie alla sinergia tra le realtà cittadine.

Savigliano si prepara così a un Natale incantevole, tra luci, tradizioni e momenti di convivialità per tutta la comunità.