Judo: continuano le soddisfazioni per l’ASD Valle Maira

Un novembre, quello appena passato, di successi per l’ASD Judo Valle Maira nel palazzetto (Pala Ercole) di Policoro (MT) dove si sono svolte le gare per il Grand Prix Italia - categoria Cadetti. L’associazione sportiva è stata rappresentata da sette atleti, gareggiando nelle categorie maschili e femminili e riuscendo a conquistare due medaglie ed egregi piazzamenti. Ecco il resoconto, con per ognuno il commento del tecnico Diego Penone:

Penone Yuri (kg +90) si classifica al primo posto ed è una giornata di piena forma e determinazione per l’atleta che lo vede vincere due incontri in meno di 20 secondi, l’incontro di finale in meno di un minuto, tutti per ippon (KO TECNICO): “Yuri ha dimostrato grinta e tecnica. È una conferma della sua crescita dovuta a duri allenamenti e sacrifici”.

Marchiò Claudia (kg 70) vince due incontri per IPPON (ko tecnico) con buona tecnica e concentrazione, la quale purtroppo non c’è nell’incontro di semifinale che la vede perdere. Ripescata automaticamente vince l’incontro che le vale la medaglia di bronzo: “Una bella prova per Claudia che con questo risultato si acquisisce importanti punti per la ranking Nazionale.”

Luciano Martina (kg 48), ha vinto un incontro per IPPON (ko tecnico) con buona tecnica e concentrazione, poi perso due incontri, classificandosi al 10 posto: “Martina ha pagato un po di inesperienza, ma è sulla strada giusta per ambire a risultati migliori.”

Belliardo Luisa (kg 57) ha vinto un incontro per IPPON (ko tecnico) con buona tecnica e concentrazione, perde invece negli altri due incontri classificandosi al 19 posto: “Luisa deve solo convincersi delle sue capacità, una volta che riesce a superare questo suo limite sicuramente arriveranno i risultati.”

Olivero Alessandra (kg 57), ha dominato tutto l’incontro, ma ha spento la sua energia nell’ultimo minuto dove ha subito una tecnica la quale le porta la sconfitta, si classifica al 19 posto: “Alessandra deve solo trovare la continuità ed un po più di grinta per raggiungere migliori risultati.”

Tosello Christian (kg 66), vinto due incontri per IPPON (ko tecnico) con buona tecnica, perde il terzo e non rimane recuperato si classifica al 20 posto: “Per Christian un buon risultato, visto che non aveva più affrontato gare di questo livello, si spera che continui con questo entusiasmo.”

Garelli Giacomo (kg 66), la sua è una giornata no, sia di testa che di tecnica perde al primo incontro e si classifica al 33 posto: “Giacomo deve ritrovare la sua tranquillità, sicuramente questa gara non evidenzia le sue qualità.”

Sempre nel mese di novembre, si sono svolte a Lignano le finali di A2 della Coppa Italia, dove l’ASD Judo Valle Maira è rappresentata da Varetto Marco, il quale ha subito un infortunio al primo incontro e l’impossibilità di continuare la gara: “Marco è stato sfortunato - commenta il tecnico Penone - ma appena si riprende sono sicuro che ci darà nuove soddisfazioni come ha sempre dimostrato, un buon esempio per i più giovani che sono sulla strada giusta”.