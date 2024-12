Cuneo, dalla mattina di oggi senso unico in via Basse Stura

Da stamattina, mercoledì 4 dicembre, è stato istituito il senso unico in via Basse Stura. Il senso unico è in direzione discendente da via Valle Maira a via San Giacomo: si tratta della strada antistante l’ingresso dell’antica cappella di San Giacomo.

Il provvedimento è stato preso al fine di consentire la messa in sicurezza di un muro di contenimento, che nell’ultimo periodo ha dato segnali di cedimento. La zona è stata transennata e in loco è stata apposta l’opportuna segnaletica stradale.

La nuova viabilità interessa anche i mezzi di soccorso e polizia. Tale provvedimento sarà in vigore finché non saranno ripristinate le originarie condizioni e stabilità del muro.