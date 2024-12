Il “Distretto della Frutta” saluzzese punta su innovazione e promozione con finanziamenti di 19 milioni di euro

Durante l’incontro per il nuovo accordo di filiera tra Coldiretti Cuneo e La Manta Foods, nato con l’obiettivo di dare valore ai frutticoltori locali è intervenuto Domenico Sacchetto, vicepresidente del Distretto del Cibo e della Frutta che rappresenta una quarantina di comuni del Saluzzese e zone limitrofe.

Sacchetto ha illustrato i dettagli di un importante progetto mirato alla valorizzazione e all’innovazione del settore frutticolo del territorio. “Abbiamo partecipato – ha dichiarato Sacchetto a un bando del Ministero dell’Agricoltura in tempi strettissimi, avendo a disposizione solo dieci giorni per presentarlo. È stato un lavoro intenso e complesso, ma grazie all’impegno congiunto di tutti gli attori coinvolti siamo riusciti a completare la candidatura del Distretto della Frutta,” ha dichiarato Sacchetto.

Il bando prevede finanziamenti significativi per un progetto fino a 19 milioni di euro, la maggior parte sono investimenti produttivi per gli agricoltori, tra le organizzazioni di produttori (Op) e le aziende singole, una quarantina hanno fatto dei progetti di investimenti sul magazzino o sui terreni con progetti innovativi destinati a sostenere investimenti strategici per il settore frutticolo del Distretto. “Queste risorse ci permetteranno di realizzare progetti fondamentali per il futuro della frutticoltura”.

Tra le destinazioni principali dei fondi, Sacchetto ha evidenziato: “Al Distretto della frutta sono destinati 1 milione e 600 mila euro per la promozione del territorio a livello nazionale, con l’obiettivo di rafforzare l’immagine e la competitività della frutta saluzzese sul mercato italiano. Inoltre 1 milione e 200 mila euro saranno destinati all’Agrion di Manta (Fondazione per la ricerca l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese) per progetti innovativi e sperimentali che includono sistemi antiparassitari, misure antibrina e altre soluzioni avanzate legate al cambiamento climatico”.

Sono compresi dei finanziamenti per attività promozionali internazionali della durata di tre anni, con particolare attenzione alla partecipazione a fiere europee per promuovere i prodotti del Distretto. Questi tre progetti hanno ottenuto un contributo al 100% mentre gli altri al 65%, da parte del Ministero dell’Agricoltura.

“Il progetto copre aspetti fondamentali, dalla produzione alla promozione, e potrebbe rappresentare una svolta per il nostro settore - ha affermato il vicepresidente del Distretto -, sottolineando anche l’importanza di lavorare fin da subito alla regolamentazione del marchio territoriale.

"L’iniziativa - specifica Sacchetto - si può considerare una sorta di ‘rodaggio’ per le future iniziative, perché il Ministro all’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha promesso che nel 2025-2026 saranno indetti altri bandi in quanto crede nel sistema dei Distretti per promuovere la frutta del territorio".

Nonostante le difficoltà e i tempi ristretti, Sacchetto si è detto ottimista: “Se riusciremo a ottenere questi fondi, sarà un passo decisivo per il futuro del Distretto della Frutta Saluzzese. Questi investimenti non solo valorizzeranno il nostro territorio, ma permetteranno di adattarci alle sfide di un mercato in continua evoluzione e di competere a livello internazionale”.