Peveragno, a Villa Fiorita laboratorio-spettacolo “Giuseppe Erba nella pancia della balena”

Domani, venerdì 6 dicembre alle ore 15:30, Villa Fiorita di Peveragno ospita la Compagnia stabile Torino Spettacoli che vanta oltre sei decenni di storia grazie all’attività del grande pioniere Giuseppe Erba e alla sua straordinaria esperienza produttiva, in Italia e nel mondo che coinvolgerà gli ospiti nel laboratorio-spettacolo “Giuseppe Erba nella pancia della balena”, curato dall’attrice e divulgatrice Irene Mesturino.

“L’idea di offrire un workshop che veda coinvolti in prima persona i nostri ospiti- dice il direttore Manuela Adami - ci è sembrato una nuova opportunità per creare relazioni e offrire spunti per le nuove generazioni.

Lo spettacolo nasce dall’attualità di una figura come Erba, pioniere teatrale che contribuì in maniera efficacissima alla ricostruzione culturale nel Dopoguerra. Un’epoca eroica, piena di speranza e di storie di vita vissuta. Momenti che è bello far rivivere grazie alla voce dell’interprete e autrice del testo ma anche condividere un dialogo aperto e coinvolgente che permette agli ospiti di essere protagonisti del loro racconto individuale anche “giocando” con i modi espressivi. Vi aspettiamo”