Un Natale di Solidarietà alla Casa Degli Elfi: Doniamo un Sorriso ai Bambini dell’Ospedale di Mondovì

Raccolta Giocattoli: Un Gesto per il Natale dei Piccoli Pazienti

Durante questi weekend, sarà possibile contribuire alla raccolta di giocattoli destinati ai bambini ricoverati nel reparto pediatrico dell’Ospedale di Mondovì. Un'occasione unica per trasformare il semplice gesto di un acquisto in un momento di conforto e gioia per chi sta vivendo il Natale lontano da casa.

Come partecipare?

Acquista un giocattolo presso uno dei negozi dello Shopping Center. Consegna il dono al punto di raccolta situato presso La Casa Degli Elfi. I giocattoli raccolti verranno consegnati dal Gruffalò lunedì 23 dicembre 2024, portando allegria e calore ai piccoli pazienti.

Un Dono che Illumina il Natale

Regalare un giocattolo significa offrire ai bambini un momento di spensieratezza, un piccolo raggio di luce in un periodo che potrebbe essere difficile. Il vostro contributo è un modo concreto per dimostrare vicinanza e generosità.

Informazioni Pratiche

Date e orari di raccolta presso La Casa Degli Elfi (unità 28):

● Sabato 7 dicembre 2024: 16:00 - 19:00

● Domenica 8 dicembre 2024: 16:00 - 19:00

● Sabato 14 dicembre 2024: 10:00 - 18:00

● Domenica 15 dicembre 2024: 16:00 - 19:00

● Sabato 21 dicembre 2024: 10:00 - 18:00

● Domenica 22 dicembre 2024: 10:00 - 18:00

Non lasciamo che nessun bambino trascorra il Natale senza un sorriso. Partecipiamo insieme a questa iniziativa e facciamo sì che il Natale sia davvero magico, per tutti.

Un piccolo gesto può fare una grande differenza.