Federica Barbero: “Mantenere vive iniziative e tradizioni deve essere un obiettivo”

Il mese di dicembre è, tradizionalmente, il periodo nel quale ci si ritrova tra amici e colleghi per condividere un momento spensierato, occasione per uno scambio di auguri anticipato, ma anche momento nel quale si prova a fare un bilancio dell’anno che volge alla chiusura e, perché no, a mettere in campo idee, propositi e spesso veri e propri progetti per i tempi futuri.

Ed è proprio questo il contesto in cui si è svolta - mercoledì 4 dicembre - all’Associazione Pescatori di Villanova Solaro - la serata degli auguri.

L’associazione – guidata dal presidente Venanzio Barra – rappresenta per i suoi soci, e per il territorio, un punto di riferimento per condividere la passione della pesca ma anche per creare aggregazione e momenti conviviali.

Alla serata erano presenti anche esponenti della pubblica amministrazione - con il sindaco Gabriele Giletta, della politica - con il consigliere regionale Federica Barbero e del mondo imprenditoriale con Ambrogio Invernizzi e Pierantonio Invernizzi – rispettivamente presidente e consigliere d’amministrazione di Inalpi S.p.A.

“Ringrazio sentitamente il presidente Barra e l’associazione Pescatori per l’attività che svolgono quotidianamente sul nostro territorio anche grazie al sostegno di alcune aziende come Inalpi S.p.A che si dimostrano da sempre vicine al territorio e alle realtà locali. Questi momenti conviviali permettono di valorizzare l’attività svolta durante l’anno per far sì che la tradizione della pesca continui ad essere viva e non diventi con il passare degli anni un lontano ricordo. La presenza mia e della consigliera regionale Barbero testimonia in questo la disponibilità da parte delle istituzioni nel fare ciascuno la propria parte”, commenta il sindaco Gabriele Giletta.

“Inalpi è una realtà presente su questo territorio da quasi 60 anni e, da sempre, riteniamo essere nostro dovere, come imprenditori, sostenere le associazioni che operano nella nostra regione, svolgendo un lavoro fondamentale per l’intera comunità. In un territorio che tanto ci ha consentito, per la crescita di Inalpi e dell’intero indotto, è quindi per noi motivo di orgoglio essere di aiuto e sostegno”, dichiara Ambrogio Invernizzi.

Federica Barbero, divenuta consigliere regionale per la provincia di Cuneo nelle fila di Fratelli d’Italia, ricopre, tra gli incarichi acquisiti con la nomina avvenuta nel mese di settembre, quello di Portavoce del Gruppo Fratelli d’Italia presso la VI Commissione (Cultura). Ed è proprio in questo contesto che il consigliere ha voluto sottolineare l’importanza di occasioni come quella organizzata dall’Associazione Pescatori di Villanova Solaro: “L’impegno nel mantenere vive tradizioni ed iniziative rappresenta una fantastica opportunità di aggregazione e condivisione ma anche una via attraverso la quale promuovere il nostro territorio e le sue bellezze. Momenti come quelli vissuti questa sera, rappresentano un vero esempio, estremamente concreto ma altresì efficace per proseguire in un percorso che crea aggregazione e condivisione, che supporta la promozione e la diffusione della conoscenza, dell’unicità di moltissimi angoli della nostra provincia. È per questa ragione che ritengo che a queste realtà debba essere data massima attenzione e appoggio perché possano proseguire in questo prezioso lavoro che svolgono quotidianamente e in modo del tutto volontario, guidati esclusivamente dalla passione”.