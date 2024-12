Ha chiuso il bar Commercio a Dronero: “Grazie Eugenia ed Anna per questi vent’anni di attività!”

A Dronero, lo scorso venerdì 29 novembre, è stato per le sorelle Eugenia e Anna Ribero, titolari del bar Commercio, l’ultimo giorno di lavoro prima di chiudere l’attività.

Vent’anni di lavoro, tra colazioni, caffè, pranzi ed aperitivi, gestendo uno dei più belli locali storici della cittadina il cui dehor si affaccia su un panorama a dir poco incantevole. Vent’anni di sacrifici, sveglia presto ma anche sorrisi, clienti abituali ed amicizie.



Tanti i messaggi sui social da parte dei cittadini, come ad esempio questo, bellissimo, di Raffaella Barbero: “Il mio angolo di conforto per una coccola golosa o un aperitivo in terrazza giocando a fare la turista in visita al borgo. Conserverò il bar Commercio, nelle persone di Anna ed Eugenia, come un posto del cuore.”



Dronero ed i suoi luoghi, il loro ricordo. A passare per un saluto ed un ringraziamento alle due titolari, anche il vicesindaco Mauro Arnaudo: “Quando chiude un'attività, un punto di riferimento per i droneresi, è sempre un momento triste - dice - Non posso, però, che dire un grandissimo grazie a Eugenia ed Anna: in questi vent’anni ci hanno dato sorrisi, caffè e ottimi piatti. A loro auguro un buon riposo e spero di rivedere presto il Bar Commercio a servizio della nostra amata città.”