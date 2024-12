Savigliano sempre più digitale secondo il “Ranking di Eccellenza Digitale per la Pubblica Amministrazione”

Savigliano è un Comune sempre più digitale: 11° su 1.180 città piemontesi. Ad attestarlo è la prima edizione del “Ranking di Eccellenza Digitale per la Pubblica Amministrazione”, ricerca realizzata da “BBBell”, azienda specializzata in servizi a banda ultra-larga e telecomunicazioni wireless in Piemonte e Liguria, con il supporto di “Prokalos”, società di consulenza specializzata in relazioni istituzionali.

La classifica – volta a «scattare una fotografia dello stato di maturità ed eccellenza digitale nei Comuni», come evidenziano i promotori – ha analizzato le performance digitali dei 1180 comuni del Piemonte e 234 della Liguria. Tra i parametri valutati: la percentuale di uffici o servizi di informatica autonomi, la percentuale di comuni con fibra ottica, con posta elettronica e database in Cloud e il numero di progetti digitali presentati e approvati dal Pnrr che verranno messi in atto dai Comuni.

Savigliano ha ottenuto un punteggio (il cosiddetto “BBBell score”) di 92,94 su 100, e la conseguente valutazione di “Eccellente”. Classificandosi undicesimo Comune a livello regionale e terzo a livello provinciale.

"Un ottimo risultato – commenta l'assessore alla transizione digitale Filippo Mulassano – che ci gratifica e che ci dà conferma di quanto la digitalizzazione sia una strada giusta ed inevitabile. Ultimamente abbiamo riservato molte energie alla ricerca di bandi digitali, dal Pnrr e non solo, per fare di Savigliano un Comune sempre più all'avanguardia su questo fronte. Perché siamo convinti che una Pubblica Amministrazione che punti su digitalizzazione e innovazione semplifichi la vita dei suoi cittadini, anche concretamente, e favorisca lo sviluppo economico e sociale".