Intervento dei vigili del fuoco provinciali, nel pomeriggio di oggi (sabato 7 dicembre), lungo l’autostrada A6.

Coinvolta un’unica autovettura, in transito verso Torino e andata a fuoco – per cause ancora da determinare – al km 20 tra i territori di Marene e Carmagnola. Non si segnalano coinvolti. Nonostante la presenza di molto fumo sulla carreggiata, il traffico non risulta rallentato.

Sul posto la squadra di Saluzzo e i volontari di Bra, oltre alla polizia Stradale.