Estrattore: il dispositivo numero uno per preparare ottimi succhi fatti in casa

Chi vuole preparare un ottimo succo di frutta e verdura fatto in casa, oggi deve dotarsi di un valido estrattore, evitando invece altri elettrodomestici meno performanti come frullatori, spremiagrumi, centrifughe.

Come funziona un estrattore di succo

L'estrattore è il miglior dispositivo in circolazione per preparare ottimi succhi grazie al funzionamento a bassi giri. Soprattutto quando abbinato a un comodo frullatore come succede nel modello che trovi su Hurom.it, l'estrattore garantisce risultati di altissima qualità.

Al suo interno si trova una coclea che preme con delicatezza i vegetali contro il filtro. Separando la fibra vegetale, ne risulta un delizioso succo dal colore brillante e dal sapore ricco da consumare ogni volta che si desidera: a colazione, a merenda o addirittura come pasto sostitutivo nel momento di una dieta dimagrante.

Quali sono le differenze tra un frullatore e un estrattore di succo

Sebbene il frullatore sia tra gli elettrodomestici più diffusi nelle cucine, spesso non è la risposta migliore quando si tratta di ottenere il meglio da frutta e verdura. Infatti, è un apparecchio ben diverso da un estrattore di succo.

Il frullatore è dotato di lame in metallo girevoli che surriscaldano gli ingredienti. Girando ad altissima velocità, le lame riducono i vegetali in poltiglia. Non si tratta di ricavarne il succo ma piuttosto ridurre al minimo le fibre che si mescolano con il succo.

Tuttavia, questo processo è dannoso per i preziosi nutrienti di frutta e verdura. Significa che le vitamine e i sali minerali contenuti in un frullato sono minori rispetto a quelli di un succo poiché l'estrattore li salva grazie alla tecnica di estrazione a freddo. Le lame metalliche ossidano il cibo facendogli perdere il colore brillante. A risentirne è anche il sapore che resta gustoso e intatto solo se si fa ricorso a un estrattore.

Come scegliere un buon estrattore di succo

A questo punto, sorge spontanea la domanda su come scegliere l'estrattore di succo per preparare ottimi frullati e centrifughe salutari per tutta la famiglia.