Finestre d’autore: A.p.esse Infissi inaugura il primo showroom albese

Alta artigianalità, materiali di pregio e soluzioni personalizzate. Nel pomeriggio di sabato 30 novembre A.p.esse Infissi, azienda locale specializzata nella produzione e installazione di serramenti in Langhe e Roero, ha inaugurato il primo spazio espositivo ad Alba, in corso Piave 93. Alla presenza del Sindaco di Alba, Alberto Gatto, intervenuto per il taglio del nastro, ha aperto ufficialmente il salone espositivo che fa angolo tra corso Piave e strada Cauda.

“È sempre piacevole quando si apre una nuova attività in città. Questo è segno di dinamismo e di intraprendenza, due tratti che hanno sempre caratterizzato Alba. Come Sindaco sono sempre felice di augurare buon lavoro e buon futuro all’inizio di un nuovo percorso: l’Amministrazione non farà mancare il suo supporto a questa e a tutte le attività che dimostrano e contribuiscono a rendere Alba la città bella e attrattiva che tutti conosciamo”: è l’augurio rivolto dal primo cittadino albese ad A.p.esse Infissi.

Alle radici dell’azienda ci sono i saperi che si tramandano di genitore in figlio nella famiglia Garrone: Marco è nel settore dal 1973, ma oggi il gruppo conta diversi addetti e collaboratori ed è co-diretto dai figli di Marco e Fiorenza, Massimo e Fabrizio. La seconda generazione ha appreso l’arte del mestiere sul campo, assorbendo le preziose competenze e gli insegnamenti che i genitori hanno saputo impartire e così, oggi, il crescente successo dell’azienda è frutto del felice incontro tra esperienza e innovazione, con una costante: il rapporto diretto con il cliente. “Seguiamo personalmente ciascun progetto – dichiara Fabrizio Garrone –. Progettazione, realizzazione e installazione portano tutte la firma di A.p.esse… Ci piace lavorare in questo modo ed è una scelta che mai abbandoneremo”.

A.p.esse Infissi è una realtà in espansione: il laboratorio di produzione con showroom interno situato a Santa Vittoria d’Alba continuerà a essere operativo anche per i servizi di consulenza e progettazione, ma l’alta richiesta ha giustificato l’esigenza di avvicinare questi servizi al cliente. Così dopo una breve ricerca e con personale in formazione dedicato, è sorto il negozio di corso Piave.

Lo showroom A.p.esse ha un volto subito riconoscibile, attraverso le grandi vetrate su doppia esposizione che lo disvelano: un sigillo di garanzia che già dal primo sguardo certifica la qualità del lavoro artigianale che potrete ottenere. “Siamo partiti dal racconto della nostra identità nell’allestire gli spazi dell’esposizione, perché ci piace l’idea di incontrare i nostri clienti in un ambiente in cui sentirsi a casa. È per noi come una forma di ringraziamento per tutte le volte in cui siamo accolti nelle loro case. Quindi, sentitevi liberi di entrare e passarci a trovare per una consulenza o una chiacchierata informale: siamo a vostra disposizione”, conclude Massimo Garrone.

Il comfort e la qualità di vita all’interno di un’abitazione, di un’azienda o di una struttura ricettiva dipendono dalla qualità degli infissi e dei serramenti nel garantire isolamento, privacy, sicurezza e luminosità. A.p.esse trova soluzioni sartoriali per ogni esigenza del cliente in materia di infissi ad alta efficienza energetica – in alluminio, PVC, legno e legno/alluminio –, serramenti antieffrazione, vetri stratificati e antisfondamento, porte interne, schermature solari – anche smart, con il controllo remoto attraverso smartphone – e carpenteria in ferro.

Per tutti gli affezionati e i nuovi clienti c’è un’importante novità con l’inaugurazione dello showroom di corso Piave: A.p.esse completa l’offerta di prodotti aprendosi al mondo dell’arredo outdoor. Nuove proposte sono qui in esposizione di tavoli, sedie, cucine da esterno, pergole e soluzioni di illuminazione per giardini e terrazzi.



Lo showroom di corso Piave 93 è aperto con i seguenti orari:

Dal lunedì al venerdì, 8.30-12.30 / 15.00-19.00

Sabato mattina, 9.00-12.00

I punti di forza:

- nel nuovo punto vendita albese, oltre all'esposizione delle soluzioni più apprezzate e di design, è pronto ad accogliervi personale dedicato per servizi di consulenza e progettazione a tu per tu;

- infissi e serramenti di qualità dal design di pregio, con colori e materiali di tendenza, texture e finiture ricercate;

- Novità! Tutto il mondo dell’arredo outdoor da scoprire in negozio.



Per informazioni: tel: +39 0172 468888 / e-mail: info@apesseinfissi.it