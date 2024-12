A Cervere 74esima giornata del ringraziamento per l'Immacolata

Un folto gruppo di agricoltori, dei quali parecchi soci del consorzio per la tutela e valorizzazione del porro Cervere, ha preso parte alla messa officiata dal Parroco don Ezio Bodino domenica 8 dicembre nella Chiesa parrocchiale di Cervere, in occasione della 74^ giornata del ringraziamento in concomitanza con la Festività dell'Immacolata Concezione.

La giornata del ringraziamento in agricoltura, spesso celebrata sotto vari nomi come la "Festa del Raccolto" o "Thanksgiving Day" in alcuni contesti, è un momento per esprimere sentimenti di gratitudine per il raccolto e le abbondanze dell'anno agricolo, il riconoscimento del duro lavoro degli agricoltori e delle comunità rurali che rendono possibile la produzione alimentare, per celebrare le tradizioni storiche e culturali dove le comunità si riconoscono per festeggiare e condividere il cibo, riflettere sull'importanza dell'agricoltura sostenibile e delle pratiche agricole che preservano l'ambiente. In molte culture, questa festa è accompagnata da eventi comunitari, mercati agricoli e pasti condivisi, che esaltano l'importanza della comunità e della condivisione.

A Cervere, visto il periodo di autunno avanzato, la ricorrenza coincide il termine ufficiale della stagione del porro Cervere, ormai in esaurimento e disponibile solamente presso pochissimi produttori. “Una preghiera importante oggi nel giorno dell’Immacolata ringraziando il buon Dio per i frutti della terra, anche di quest’annata – riferisce il Presidente del Consorzio di tutela Giorgio Maria Bergesio presente alla celebrazione – gli agricoltori, da sempre custodi dell’ambiente e del territorio oggi sono protagonisti anche nel saper dire grazie."