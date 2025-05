A Cavallerleone si celebra la “Giornata internazionale delle api” tra letture, colori e profumi di miele

In occasione della Giornata internazionale delle api, che si è celebrata ieri, martedì 20 maggio, la biblioteca comunale di Cavallerleone ha ospitato un laboratorio didattico dedicato a questi preziosi insetti.

L’iniziativa rientra nel progetto +API, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, e ha coinvolto gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria del paese.

La mattinata è iniziata con la lettura animata della storia “Betta salva le api”, curata da Elisa Marchisio, che ha saputo coinvolgere i bambini grazie al suo entusiasmo e alla collaborazione attiva delle insegnanti.

Dopo l’ascolto, i piccoli partecipanti si sono cimentati in un’attività creativa: con colori a tempera gialli hanno dipinto cartoncini esagonali – come le celle dei favi – componendo insieme un quadro, oltre a disegnare e colorare tante simpatiche api.

Successivamente, è intervenuto Stefano Meirone, apicoltore professionista originario di Cavallerleone, che ha spiegato ai bambini come riconoscere un’ape da una vespa e ha illustrato le caratteristiche dell’alveare e dei suoi abitanti.

I piccoli hanno poi potuto toccare con mano e annusare i telai impregnati del profumo del miele, scoprendo anche i numerosi prodotti che si ottengono dalle api nel corso dell’anno.

Purtroppo, a causa del maltempo, non è stato possibile procedere alla semina delle piante mellifere nel terreno retrostante il Comune, dove però alcune specie erano già state seminate ad aprile e sono ora in piena fioritura.

Dall’ amministrazione comunale desiderano: “Ringraziare Elisa Marchisio e Stefano Meirone per il loro impegno, le insegnanti per la preziosa collaborazione e tutti i bambini per l’entusiasmo dimostrato. Un gesto concreto per promuovere la tutela delle api e degli altri impollinatori, essenziali per la biodiversità e per la salvaguardia dell’ambiente, in pieno spirito con il messaggio del progetto +API”.