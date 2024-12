Bra: fino al 6 gennaio a Palazzo Mathis in mostra le opere di Ada Perona

Si è aperta sabato 7 dicembre a Palazzo Mathis a Bra e sarà visitabile a ingresso gratuito fino a lunedì 6 gennaio 2025 la mostra personale di Ada Perona “Tra colori ed emozioni”.

L’esposizione presenta un’antologica dell’artista, dove coesistono opere vecchie e nuove, ad acquerello e a olio, che raccontano lo stretto legame con la natura e, allo stesso tempo, narrano di sentimenti profondi e universali.



“L’esposizione di Ada Perona rappresenta un viaggio tra atmosfere delicate e armoniche, alla ricerca di suggestioni interiori, di bellezza pacata e di profonda semplicità – commentano il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore alla Cultura Biagio Conterno -. L'artista, tra le più affermate acquarelliste in provincia e in regione, propone paesaggi, nature morte e situazioni reali all'insegna della riscoperta del colore delicato e della pittura che si fa poesia per immagini”.



L’esposizione “Tra colori ed emozioni” (7 dicembre – 6 gennaio) sarà visitabile il lunedì, martedì e giovedì in orario 9-12,30//15-17,30, il mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12,30, il sabato in orario 10-12.30//15-17,30, nelle sale affrescate di Palazzo Mathis, in piazza Caduti per la Libertà 20, a Bra. Ingresso libero. Info: 0172.430185 – turismo@comune.bra.cn.it.