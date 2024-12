Al Toselli di CUneo in scena “Assassinate la zitella” con la Compagnia degli Stornati

Sabato 28 dicembre, alle ore 21, presso il Teatro Toselli di Cuneo, in via Teatro Giovanni Toselli n. 9, la “Compagnia degli Stornati” in collaborazione con l’ABIO di Cuneo ODV presenta la frizzante commedia in tre atti “Assassinate la zitella” di Gian Carlo Pardini.

Siamo nella dimora della ricchissima ed anziana Zia Sara che è venuta a mancare e le sue adorate quattro nipoti sono state invitate nella villa della defunta per la lettura del testamento. L’ambiente e le prime battute introducono quello che, a prima vista, sembra il più tradizionale dei gialli teatrali. Ma dopo pochi minuti la prospettiva cambia ed il giallo prima diventa commedia e poi esilarante parodia. Il ricavato della serata verrà interamente devoluto all’ABIO, l’Associazione per il Bambino in Ospedale che promuove l’umanizzazione dell’ambiente ospedaliero a favore dei bambini, per alleviare l’impatto del piccolo paziente e della famiglia con le strutture sanitarie.

L’ingresso è libero e gratuito, previa prenotazione. Per prenotazioni, inviare un messaggio whatsapp a Marta: 3276172990.