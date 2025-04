Ceva, nuova illuminazione per il lungo Cevetta

Sicurezza, decoro urbano, rinnovata vivibilità di un ambito molto frequentato. Questo l'obiettivo di un progetto che coinvolge il tratto viario di via Borgognone, via Leopoldo Marenco e piazza Vittorio Veneto: l'iniziativa consiste principalmente nel ripristino dell'illuminazione nel tratto pedonale lungo il torrente Cevetta, oltre al potenziamento dell'illuminazione del parcheggio, con un investimento di 90 mila euro complessivi.

In via Borgognone, sul lungo Cevetta, la parte più significativa dell’intervento, dove è prevista la rimozione dei pali ammalorati esistenti, con i relativi attuali 19 apparecchi di illuminazione; successivamente si provvederà al montaggio di nove nuovi pali in acciaio con altezza fuori terra di 8 metri, con relativi bracci, che sosterranno i nuovi apparecchi di illuminazione stradale a led.

Nei pressi dei parcheggi di fronte alle attività economiche della zona (in via Leopoldo Marenco), si realizzeranno tre nuovi punti luce con l’installazione pali in acciaio di 8 metri a due bracci e nuova linea di distribuzione. Ulteriore intervento sulla copertura dell’ala mercatale, dove verrà realizzata una serie di nuovi punti luce.

Infine, nel parcheggio centrale, prevista la sostituzione degli attuali sei proiettori con nuovi a led, così come in piazza San Francesco (presso la scuola media) dove verranno sostituiti gli apparecchi di illuminazione con un nuovo proiettore.

I lavori sono stati assegnati alla ditta GRB di Rossi Ezio di Mondovì.

Un'iniziativa di cui si sente il bisogno, in quanto attualmente la zona si presenta buia, scarsamente illuminata: una più consona illuminazione corrisponderà, secondo gli intenti dell’Amministrazione comunale, a una maggiore sicurezza dell'ambito, nonché a renderlo più godibile e frequentabile con piacere da parte della cittadinanza.