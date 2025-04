“TesiLand”: aperto al pubblico il parco Tesisquare a Roreto di Cherasco [VIDEO E FOTO]

Inaugurato nel pomeriggio di sabato 12 aprile, il parco “Tesiland”, bellissima oasi di Natura pensata e ideata da Marcella Brizio moglie del presidente e fondatore di Tesisquare Giuseppe Pacotto, e già disponibile per i dipendenti dallo scorso settembre.





L’area verde, da ieri fruibile e aperta al pubblico, si estende su 20.000 mq alle spalle dell’azienda di Roreto di Cherasco ed è stata progettata dallo studio Bengala Landscape, con grande attenzione alla scelta delle varietà di piante (9500, quasi una ogni abitante di Cherasco), di 70 specie diverse, tra alberi, arbusti e tappezzanti, inseriti in un ambiente vario e dinamico, e in grado di fornire scorci diversi in ogni momento dell’anno e della giornata.

Come ha annunciato la stessa Marcella Brizio il luogo è pensato anche per accogliere eventi, concerti e visite didattiche, e nei prossimi mesi sarà collegato a Bra, Roreto e Pollenzo da una pista ciclabile, oggi una strada bianca interpoderale.

“Lo spirito del progetto è quello di lasciare uno spazio fruibile da tutto il territorio. Naturalmente ci sarà un orario e un regolamento da rispettare - precisa la signora Marcella - ma il nostro parco è aperto a tutti, agli animali selvatici come ai nostri amici a quattro zampe. Abbiamo già programmato quattro serate di cinema all’aperto nel mese di giugno e avremo presto alcune visite di scolaresche, che verranno a scoprire i segreti della Natura, del mondo vegetale e anche a quelli delle api, a cui abbiamo riservato un angolo tutto per loro”.





GUARDA QUI IL VIDEO



Il parco è molto vario, studiato per ottenere fioriture scalari, e nelle giornate serene offre uno spettacolare panorama sulla cerchia delle montagne cuneesi e sulla città di Bra, ben visibile all’orizzonte.

“È vero - prosegue Marcella Brizio - da qui si vede la Zizzola e la città dove la Tesi è nata 30 anni fa. Siamo davvero contenti di poter offrire questo spazio ai nostri dipendenti e, da oggi a chiunque. Un luogo dove passare qualche momento di tranquillità: tesi “distesi” come dico io con un gioco di parole. Questo parco può essere la cura, si sa che il contatto benefico con la natura fa bene, lo dicono anche i medici!”.

Al taglio del nastro erano presenti i due sindaci di Cherasco e Bra, Claudio Bogetti e Gianni Fogliato, che hanno ringraziato i coniugi Pacotto e la Tesisquare per la generosità e l’attenzione al territorio che da sempre contraddistingue il loro percorso e quello dell’azienda.

Oltre ad un numeroso pubblico e a molti rappresentanti delle amministrazioni comunali, erano presenti anche il presidente di Confindustria Cuneo Mariano Costamagna, il consigliere provinciale Davide Sannazzaro, il presidente della Polisportiva Palasport Bra Domenico Dogliani, l’associazione “Sorriso di Cherasco” e il gruppo degli architetti ambientali che hanno realizzato il parco Elena Varini, Francesca Cosmai ed Enrico Turini.

“TesiLand sarà aperto da aprile ad ottobre, dalle 8 alle 20, ma consigliamo di consultare il sito www.tesisquare.it perché in caso di visite o laboratori scolastici, ovviamente non sarà possibile l’accesso: una delle sue vocazioni è proprio quella della didattica inclusiva e outdoor per i bambini e a maggio ci sono già quattro scuole iscritte e prenotate, che accoglieremo con piacere” ha chiosato Marcella Brizio con entusiasmo.

Il pomeriggio si è concluso con il concerto dei SOS Abba Tribute.