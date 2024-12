Dopo 45 anni per andare in treno da Cuneo a Nizza non si pagherà più la tariffa internazionale: costo del biglietto giù di oltre il 50%

Il 15 dicembre entra in vigore l’orario invernale delle ferrovie europee. Di conseguenza sarà necessario aggiornare anche quello internazionale sulla linea Cuneo-Ventimiglia-Nizza. Che presenta parecchie novità, ottenute grazie ad un lavoro di concerto tra Osservatorio Ferrovia del Tenda, RFI, Trenitalia e AMP.

La principale vede l’estensione della Tariffa 39/13/Piemonte anche per le stazioni in territorio Francese della valle Roya (Vievola, Tende, La Brigue, Saint-Dalmas-de-Tende, Fontan-Saorge, Breil-sur-Roya.

Questo significa che dopo 45 anni verrà finalmente abolita la tariffa internazionale, in vigore dal lontano 1979. Il che significa che gli utenti pagheranno il biglietto oltre il 50% in meno per tutti gli itinerari Italia-Francia e viceversa sulla linea del Tenda effettuati da Trenitalia. La riduzione riguarderà anche su biglietti per comitive e abbonamenti.

Altra novità, i biglietti potranno essere acquistati direttamente via App Trenitalia, o tramite capotreno all'atto della salita sul treno.

Verranno inoltre riconosciuti i titoli di viaggio SNCF tra Breil-sur-Roya e Tende sui treni di Trenitalia, fino alla riapertura del ramo Nice-Breil.

Per ora restano quattro le coppie di treni sulla Cuneo-Ventimiglia, ma con alcuni interessanti miglioramenti. In primis, il treno Ventimiglia-Cuneo delle 16,20 verrà effettuato tutti i giorni. Il che significa che l’odierno Ventimiglia- Cuneo delle 14,55, che si effettua solo il Sabato, Domenica e Festivi, viene posticipato alle 16:20 anche nei giorni prefestivi e festivi e si ha poi il proseguimento diretto su Torino.

Aggiornati anche gli orari degli autoservizi sostitutivi Nice-Breil e Sospel-Breil, così come i tempi di percorrenza tra le due località (in alcuni casi allungati di 10 minuti per problemi di traffico). Aggiunto anche un prolungamento su Tende nei giorni estivi dal 5 Luglio al 31 Agosto 2025.