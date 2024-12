Attività laboratoriale a Verzuolo: Il Centro “Le Nuvole” protagonista all’Incontro della “Tre Età”

Domani, mercoledì 11 dicembre, alle 14,30, nel salone vetrato di Palazzo Drago in via Marconi 13 a Verzuolo, si terrà un’attività laboratoriale organizzata nell’ambito del calendario di incontri della 'Tre Età'.

L’iniziativa coinvolgerà il Centro diurno socio-terapeutico-educativo 'Le Nuvole', di Saluzzo che fa parte del Consorzio Monviso Solidale, un servizio dedicato a persone con disabilità fisico-psichico-sensoriale.

Il Centro “Le Nuvole” accoglie persone ultraquattordicenni con disabilità, offrendo un ambiente mirato a potenziare le capacità residue e promuovere l’autonomia personale. Ogni intervento si basa su un progetto educativo personalizzato, elaborato dagli operatori in collaborazione con le famiglie, con l’obiettivo di creare percorsi di crescita significativi.

Durante l’incontro, sarà presentata l’organizzazione e la gestione del Centro, seguita da un laboratorio pratico: la preparazione di un sale aromatizzato. L’attività sarà realizzata in collaborazione con alcuni utenti de Le Nuvole e ogni partecipante è invitato a portare con sé un vasetto di vetro per la creazione.

L’assessore Laura Lovera ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa:

“È una mission che come Giunta ci siamo dati per questo mandato. L'organizzazione di questo incontro, così come la partecipazione del centro durante il programma dell'estate ragazzi, sono per noi un'occasione per dare valore alla preziosa attività svolta dal centro e per accogliere gli utenti in mezzo a noi, facendoli sentire parte attiva delle nostre realtà”.

L’appuntamento rappresenta un’opportunità per conoscere più da vicino il lavoro svolto dal Centro ‘Le Nuvole’ e per condividere un momento di collaborazione e creatività con i suoi utenti. L’iniziativa mira a rafforzare il senso di comunità e inclusione, valorizzando il contributo di tutti i partecipanti.

Per trascorrere un pomeriggio, all’insegna della solidarietà.