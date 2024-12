Volley Busca, segnali di crescita in Coppa Piemonte

Buoni segnali di crescita per la squadra buschese nella seconda fase di Coppa Piemonte, che ha concluso il suo percorso a un passo dalla Final Four. Nella prima partita, i ragazzi di coach Barbiero e Tomatis hanno affrontato il Virtus Boves. Nonostante un inizio difficile, la squadra di Busca ha reagito con determinazione, imponendo il proprio gioco e superando i bovesani con il punteggio di 2-1.

Nella seconda partita, la squadra ha affrontato Pallavolo La Bollente Acqui Terme. Nonostante il risultato di 3-0 per gli avversari, la partita è stata combattuta punto a punto, soprattutto nel primo set, terminato 22-25. Nei set successivi, la squadra avversaria ha preso il largo, assicurandosi la qualificazione alla Final Four al termine del secondo set. Una buona prestazione corale, soprattutto se confrontata con il match giocato a fine ottobre nel campionato di Serie C, quando la squadra non era riuscita a esprimere al meglio il proprio gioco e a mostrare il proprio valore.

«La nostra squadra ieri si è ben comportata e ho visto dei segnali di crescita sia nei singoli che nel gioco corale. Il percorso sta continuando e io sono molto positivo sul cammino della squadra perchè vedo i ragazzi attenti e con voglia di crescere giorno dopo giorno. » - Mario Barbiero, allenatore della Serie C Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca.

I ragazzi hanno tratto insegnamenti da questa esperienza e, tramite le parole dell’opposto Nicolò Mapelli, hanno commentato così l’ultima giornata di Coppa Piemonte:

«Questa ultima giornata di Coppa Piemonte è da ritenersi molto importante per la nostra crescita. Nella partita contro il Boves abbiamo giocato con grande determinazione e continuità, riuscendo a esprimere il nostro gioco al meglio e a portare a casa una vittoria. Contro Acqui Terme, invece, abbiamo avuto momenti altalenanti, dove abbiamo alternato buone giocate a qualche difficoltà. Complessivamente, nonostante alti e bassi, questa giornata ci ha permesso di crescere come squadra e ci dà ulteriore motivazione per affrontare il proseguimento della stagione. »

Risultati:

Virtus Boves - Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca

1-2 (25-23/24-26/14-25)

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca: Marino 1, Mapelli 13, Barberio 11, Bertone 2, Bellanti 9, Giraudo 6; Girardi (L1); Arnaudo 4, Colasanti 3 . N.e. Pellegrino.

All.: Mario Barbiero

All.: Daniele Tomatis

Ricezione positiva: 58%; Attacco: 44%; Muri: 8; Ace: 7.

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca - Pallavolo La Bollente Acqui Terme

0-3 (22-25/17-25/16-25)

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca: Marino 1, Mapelli 7, Barberio 4, Colasanti 3, Bellanti 6, Giraudo 13; Girardi (L1); Arnaudo, Bertone 1, Pellegrino.

All.: Mario Barbiero

All.: Daniele Tomatis

Ricezione positiva: 51%; Attacco: 37%; Muri: 3; Ace: 3.