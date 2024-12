Compral latte incontra i suoi allevatori nella consueta riunione di fine anno

Si è tenuta martedì 10 dicembre la consueta riunione di fine anno della cooperativa Compral Latte presso il ristorante Giardino dei Tigli di Cussanio – Fossano.

Una giornata importante, che ha visto la partecipazione della maggioranza delle 260 aziende associate, durante la quale si sono ripercorsi gli ultimi mesi di conferimenti analizzando le prospettive future.

L’incontro è stato aperto dall’intervento del Presidente Raffaele Tortalla il quale ha posto l’attenzione sull’importanza dei risultati ottenuti dalla filiera capaci di valorizzare la professionalità messa in campo quotidianamente dagli allevatori associati.

La campagna in corso – afferma il Presidente Tortalla – è stata caratterizzata a partire dal conferimento di ottobre, dalla revisione della base del prezzo indicizzato, elaborato dall’Università Cattolica di Piacenza che ha permesso di sostenere il prezzo del latte conferito con un aumento del prezzo di oltre 2 cent/litro. Una revisione strutturale e duratura nel tempo che consolida il trend di costante crescita del prezzo del latte conferito in Compral Latte. I dati parlano di conferimenti nel mese di novembre 2024 pari a 6.580 q/giorno con una previsione di ulteriore crescita nel mese di dicembre raggiungendo una media pari a 6.750 q/giorno.

Allo stesso modo – prosegue il Presidente Tortalla – continua la crescita del prezzo riconosciuto al latte conferito in filiera. Nel periodo che va da agosto a novembre 2024 l’incremento è stato pari a + 9 cent/litro con una previsione del prezzo medio riconosciuto dalla cooperativa che si attesterà ragionevolmente a 59 cent/litro nella fattura di dicembre. Se si guardano gli incrementi in termini percentuali l’indice reale è aumentato del + 13% nell’arco di un anno tra novembre 2023 e novembre 2024. Anche i parametri qualitativi medi di cooperativa vedono tenori con il segno positivo con il grasso che si attesta a 4,46 g/100 ml e la proteina a 3,68 g/100 ml.

Numeri, ha concluso il Presidente Tortalla, che si sposano con una crescita sempre più attenta ai concetti della sicurezza alimentare, della sostenibilità ambientale e del benessere animale, tematiche sulle quali in stretta partnership con Inalpi e Ferrero, vogliamo continuare ad impegnarci per distinguerci.

L’incontro è poi proseguito con la presentazione del nuovo progetto che vede oggi la luce, stipulato tra il Gruppo Compral e il Cap Nord Ovest Consorzio Agrario.

Un progetto – dichiara il direttore Marcello Pellegrino – nato dalla volontà del Consiglio la cui finalità è quella di mettere a disposizione, esclusivamente per le aziende associate, una possibilità di acquisto collettivo di materie prime quali farina di estrazione di soia e farina di mais ai migliori prezzi di mercato offerti al momento di stipula. Con questo progetto si vuole fornire una possibilità, alla quale le aziende associate possono liberamente decidere di aderire, che vuole valorizzare nel migliore modo possibile le due materie prime fondamentali per la razione dei bovini garantendone i parametri qualitativi che sono fondamentali per i requisiti della filiera.

La giornata si è conclusa con il tradizionale pranzo di cooperativa momento altrettanto importante per proseguire nel confronto tra il Consiglio e i Soci oltre che occasione gradita per lo scambio degli auguri per le imminenti festività.