Fernet-Branca, l’amaro che non può mancare a pranzi e cene di Natale

Il Natale è la festa della tradizione, della famiglia e dei sapori che si intrecciano per creare ricordi indelebili. In questa cornice, c’è un elemento che non può assolutamente mancare per rendere ogni momento speciale: Fernet-Branca, l’amaro alle erbe che da quasi 180 anni accompagna i pranzi e le cene delle feste con il suo gusto inimitabile.

Frutto di una ricetta segreta, tramandata gelosamente da cinque generazioni, Fernet-Branca rappresenta un'eccellenza che non perde mai perdere il legame con la propria storia.

L’inimitabile amaro alle erbe deve il suo successo alla selezione accurata di 27 erbe aromatiche provenienti dai quattro angoli del pianeta. Tra queste, la china rossa, il rabarbaro, il tiglio, la camomilla e lo zafferano sono alcune delle protagoniste di una ricetta segretissima che regala un’esperienza di gusto unica e irripetibile. La chiave del successo di questo amaro, però, risiede non solo nella scelta degli ingredienti, ma anche in un processo produttivo che richiede tempo, precisione e passione. Ogni fase, dalla decozione all’infusione, fino all’affinamento in botti di legno di rovere di Slavonia, contribuisce a creare un prodotto dal gusto complesso, ricco e straordinariamente armonioso.

Dopo un pranzo o una cena di Natale, con i suoi sapori decisi e il suo carattere balsamico, Fernet-Branca diventa l’alleato perfetto per ritrovare la leggerezza anche dopo i pasti più ricchi e impegnativi.

Attenzione, però: Fernet-Branca non è solo protagonista a tavola, ma si presta anche come ingrediente versatile per creare cocktail dal sapore inconfondibile. Che si tratti di un Branca Fizz, in cui la freschezza della soda al limone si sposa con il gusto unico dell’amaro alle erbe o di un Hanky Panky, un grande classico che unisce dolcezza e amarezza in un mix ricercato, Fernet-Branca si dimostra un alleato perfetto per sorprendere gli ospiti con eleganza e originalità, riuscendo a conquistare tanto i palati più esperti quanto quelli giovani, in cerca di nuove esperienze gustative.

Ma non è solo il gusto al centro del mondo Fernet-Branca: quest'anno l'amaro si rinnova anche nell’aspetto con un’edizione speciale che celebra l’arte e la tradizione creata da Luca Font. L’artista di fama internazionale ha dato vita a un design che rende omaggio a Milano, la città natale di Fernet-Branca, attraverso l’iconico alligatore danzante. Una confezione che è non solo un tributo alla storia, ma anche un augurio di leggerezza e gioia per le feste.

Scegliere Fernet-Branca a Natale significa portare sulla propria tavola un pezzo di storia e di cultura italiana, un prodotto che unisce qualità, tradizione e innovazione. Con il suo gusto unico e la sua capacità di trasformare ogni momento in un’occasione speciale, l’amaro alle erbe di Fratelli Branca Distillerie si rivela perfetto per rendere il Natale un’esperienza indimenticabile. Liscio o come ingrediente di cocktail inimitabili, rappresenta l’essenza delle feste: autenticità, calore e condivisione.