Spirulina e dimagrimento: funziona davvero?

La spirulina è quell’alga blu-verde ricca di nutrienti divenuta, negli ultimi anni, protagonista indiscussa di moltissime diete. Sempre più consumatori infatti la apprezzano per i suoi benefici e, tra questi, anche per le sue proprietà dimagranti.

Ma davvero la spirulina è utile per il dimagrimento?

Quanto c’è di vero nelle sue proprietà e quanto, invece, è frutto di miti infondati?

La verità è che la spirulina può servire per dimagrire, ma non nel modo diretto e immediato che alcune promesse commerciali lasciano intendere.

In questo articolo esploreremo allora tre effetti concreti che la spirulina può avere sul tuo corpo per favorire la perdita di peso.

Ma scopriremo anche come integrarla correttamente nella dieta, per renderla quell’alleato efficace che stai cercando per il tuo percorso di dimagrimento.

Spirulina per dimagrire: ecco perché serve una corretta integrazione con la tua dieta

Prima di approfondire come la spirulina agisce sul tuo corpo per favorire il dimagrimento, è importante fare una precisazione.

Quando si intraprende un percorso di dimagrimento, è normale sentirsi un po’ disorientati e cercare diverse soluzioni.

L’obiettivo di solito è trovare il metodo più adatto alle proprie esigenze e, perché no, quello che fa ottenere i migliori risultati nel minor tempo possibile.

È proprio in questo momento, però, che dobbiamo prestare attenzione alle informazioni che incontriamo online.

Parlando di spirulina, infatti, non si tratta di una "pillola magica" che, presa da sola, farà sparire i chili di troppo. Non è una sostanza brucia-grassi e non agisce direttamente sull’organismo per eliminare il peso.

Piuttosto, possiamo dire che la spirulina fa dimagrire in modo indiretto. Il suo alto contenuto di proteine (60%) può infatti donarti maggiore energia e aiutarti a raggiungere più velocemente il senso di sazietà.



Il vero segreto per dimagrire con la spirulina sta nell'integrarla correttamente nella tua dieta quotidiana.

Ecco allora alcuni alimenti con cui abbinare la spirulina per favorire la perdita di peso:

- Verdure e frutta a basso contenuto di zuccheri: come spinaci, cavoli, cetrioli, pomodori, mele. Sono alimenti ricchi di fibre, vitamine e minerali che favoriscono il senso di sazietà e migliorano la digestione. Possono potenziare gli effetti disintossicanti della spirulina, contribuendo a ridurre la fame e a stimolare il metabolismo.

- Proteine magre: come pollo, tacchino, pesce (soprattutto pesce azzurro ricco di omega-3), tofu o legumi. Ideali per una dieta ipocalorica che mantenga alta l'energia senza accumulare grasso.

- Cereali integrali: come avena, quinoa, farro o riso integrale. Alimenti ricchi di fibre che favoriscono la digestione, controllano l'appetito e regolano i livelli di zucchero nel sangue. Combinati con la spirulina, forniscono energia a rilascio lento, evitando i picchi glicemici e aiutando a mantenere stabili i livelli di insulina.

- Grassi sani: come quelli contenuti nell'avocado, nelle noci, nei semi di chia, nelle mandorle e nell'olio di oliva. Essenziali per una dieta equilibrata, aiutano a mantenere il senso di sazietà più a lungo e supportano la salute cardiovascolare, oltre ad essere coinvolti nella regolazione dei livelli di zucchero nel sangue.

Conoscere quali cibi specifici abbinare alla spirulina è già un ottimo passo avanti.

Ma manca ancora un piccolo step.

Sapere quali formati preferire a seconda del piatto e, soprattutto, qual è il momento migliore per assumere la spirulina e massimizzarne i benefici sul tuo metabolismo.

Come assumere la spirulina per dimagrire?

Puoi aggiungere la spirulina in polvere a frullati di frutta o verdura, oppure puoi unirla al gelato e, addirittura, utilizzarla insieme alla farina per preparare la pasta fresca.

Altrimenti, puoi usare la pasta spirulina per condire piatti come insalate di pollo, pesce o legumi.



L’importante è che il frullato o il piatto pronto a cui aggiungi la spirulina non siano caldi: infatti, se esposta a temperature elevate, l’alga perde gran parte delle sue proprietà.



Un altro consiglio, poi, è consumare la spirulina almeno mezz’ora prima dei pasti principali. In questo modo inizierai ad attivare il metabolismo e assumerai già una discreta quantità di proteine, che ti faranno affrontare il pasto principale con più sazietà, evitando abbuffate.

Ora che sai come integrare la spirulina nella tua dieta, vediamo più nel dettaglio come agisce sul tuo organismo per favorire il dimagrimento.

3 modi in cui la spirulina ti aiuta a dimagrire

La spirulina ha davvero tanti effetti positivi sul nostro organismo. Dalle proprietà antiossidanti a quelle anti-infiammatorie, dalla capacità di migliorare la digestione a quella di supportare il sistema immunitario.



Ebbene, tra questi, l’alga spirulina ha anche 3 effetti specifici che ti aiutano a dimagrire:

Riduce la fame: dato il suo elevato contenuto di proteine e fibre, poco dopo aver assunto spirulina sentirai già lo stomaco un po’ pieno. Si tratta infatti di nutrienti capaci di rallentare la digestione e prolungare la sensazione di pienezza. Consumare spirulina poco prima dei pasti ti sarà quindi utile per scegliere porzioni di cibo più contenute quando ti siederai a tavola.

Stabilizza i livelli di zucchero nel sangue: la spirulina contiene fenilalanina, un aminoacido che stimola i neurotrasmettitori coinvolti nel controllo dell'appetito e nella regolazione del glucosio. I suoi antiossidanti inoltre migliorano la sensibilità all'insulina, aiutandoti a mantenere livelli di zucchero stabili e prevenendo quei cali glicemici che aumentano il desiderio di cibi zuccherati o calorici.

Regola l'appetito: la spirulina contiene anche triptofano, l’amminoacido essenziale per la produzione di serotonina, cioè l’ormone della felicità. Ti aiuta quindi a bilanciare l'umore e a ridurre le voglie di cibo legate allo stress.

Possiamo quindi dire che spirulina e dimagrimento sono collegati, anche se in modo indiretto. Per ottenere risultati concreti, l’importante è conoscere i cibi più indicati e i momenti più adatti per integrarla nella tua routine alimentare.

La sfida del gusto: quale spirulina scegliere per non alterare il sapore dei piatti?

A proposito di integrazione nella dieta, cosa succede però se il sapore della spirulina è troppo intenso o addirittura sgradevole?



Non è raro che chi prova a consumare l’alga trovi difficoltà ad aggiungerla ai piatti.

Magari è già capitato anche a te: il sapore della spirulina ricorda quello del pesce, il prodotto resta inutilizzato e si perde l’opportunità di sfruttare i suoi benefici.

Ma è così per tutte le spiruline presenti sul mercato?

In realtà, questo problema riguarda principalmente la spirulina industriale prodotta al di fuori dei confini europei.

In questi casi, l'alga viene lavorata a temperature altissime, che raggiungono i 180°, in un processo che degrada molte delle sue proprietà nutrizionali e finisce per alterare il suo sapore.

Ecco perché, per evitare questi inconvenienti, è sempre meglio affidarsi a produttori italiani e artigianali, come Spirulina G. Un marchio particolarmente apprezzato dai consumatori perché offre una spirulina 100% naturale, dal gusto delicato e dal consumo sicuro.

Spirulina G infatti lavora l’alga a basse temperature, mai superiori ai 37°, e adotta una produzione ecosostenibile a circuito chiuso.

Coltiva la spirulina utilizzando acqua pura della Val Nervia, in vasche sotto serra che proteggono le coltivazioni da agenti patogeni e contaminanti, a differenza delle vasche a cielo aperto spesso utilizzate nelle produzioni estere.

Grazie a queste accortezze, Spirulina G riesce a:

- Mantenere intatte tutte le proprietà dell’alga;

- Garantire un sapore delicato, molto simile a quello dei semi di zucca tostati;

- Evitare contaminazioni da parte di batteri

Dunque, anche se aggiunti a piatti già pronti, i prodotti Spirulina G non alterano il sapore del cibo. Anzi, ti permettono di integrare la spirulina nella dieta in modo semplice, senza rinunciare al gusto e alle incredibili proprietà dell’alga.

Se vuoi provare la spirulina per il dimagrimento, clicca qui e scopri i prodotti 100% italiani e artigianali di Spirulina G.