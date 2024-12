Scuola, recupero scatti anzianità 2013: il tribunale di Cuneo accoglie ricorso dello Snals Confsal

Il Tribunale di Cuneo – sezione lavoro – con sentenza 469/2024 pubblicata il 28 novembre scorso ha accolto un ricorso cumulativo presentato dallo Snals Confsal di Cuneo a nome e per conto di alcuni iscritti al sindacato in merito alla delicata questione del blocco dell’anzianità in carriera dell’anno 2013.

Come è noto il Governo e il Ministero dell’Istruzione con diversi provvedimenti legislativi che sono iniziati nell’anno 2010 per poi estendersi fino al 2013 ha previsto “per il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola l’anno 2013 non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici”.

"La segreteria provinciale di Cuneo dello Snals Confsal – fa sapere il professor Renato Ferracini, segretario provinciale del sindacato autonomo della scuola – attraverso la preziosa consulenza e patrocinio dell’avvocato Andrea ROMANO, del foro di Cuneo ha presentato ricorso al tribunale di Cuneo che ha dato ragione ai ricorrenti che si vedranno ripristinato l’anzianità a suo tempo non considerata in carriera".