Sci alpino: Marta Bassino ventiquattresima nella seconda prova cronometrata di Beaver Creek

Lara Gut ha realizzato i miglior tempo nella seconda prova cronometrata in vista della discesa femminile di Beaver Creek, in programma sabato 14 dicembre sulla Birds of Prey. La detentrice della Coppa del mondo, all’esordio stagionale dopo avere saltato la prima parte della stagione per un problema ad un ginocchio, ha fermato il cronometro sul tempo di 1’31″87, inferiore di oltre 2″ al riscontro realizzato il giorno precedente da Federica Brignone.

Buone notizie giungono sul fronte azzurro, con Sofia Goggia issatasi in seconda posizione a 67 centesimi dalla svizzera. La campionessa bergamasca si è mostra molto più a proprio agio sugli sci rispetto al giorno precedente, mostrando significativi progressi sul piano della prestazione e della confidenza.

Si conferma nelle posizioni di vertice anche Federica Brignone, terza a 97 centesimi. La valdostana ha alzato il piede dall’acceleratore solamente nel tratto conclusivo. La top ten registra la presenza anche di Laura Pirovano, decima a 1″41, mentre Nadia Delago è salita in dodicesima posizione con un ritardo di 1″45. Seguono Elena Curtoni 22sima, Marta Bassino 24sima, Nicol Delago 27sima, Sara Thaler 35sima, Vicky Bernardi e Roberta Melesi. Oggi, venerdì 13 dicembre, è in programma il terzo e ultimo allenamento ufficiale, mentre la discesa è prevista sabato alle ore 19.